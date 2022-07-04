Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri hazırlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri hazırlandı

İHA

Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri hazırlandı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini kolayca ve sorunsuz şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla, ilçe sınırlarında farklı birçok noktada kurban satış ve mobil kesim yerleri hazırladı.
Bu yıl 912 Temmuz 2022 tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Müdürlüğü ile koordine içerisinde, ilçe sınırlarında farklı noktalarda kurban satış ve kesim yerlerini hazırlama çalışmalarını sürdürüyor.
Hazırlanan kesim noktalarında, vatandaşların kurban ibadetlerini dini hükümlere, sağlık ve hijyen şartlarına uygun şekilde kesebilmeleri sağlanacak. Fen işleri ekipleri, özellikle kurban kesimi için farklı mahallelerde, arazi düzenleme ve beton dökülmesi çalışmalarında sona yaklaştı.
Akdeniz’de mobil kurban kesim yerleri kurulacak mahalleler ise şöyleÇ “Barış, Üç Ocak, Parmakkurdu, Puğkaracadağ, Karacailyas, Yanpar, Gündoğdu, Huzurkent, Köselerli, Özgürlük, Müfide İlhan, Anadolu, Demirhisar, DikilitaşCivanyaylağıBekirde, Nusratiye, Aşağı Burhan, Turgut Reis, Iğdır, Camili, Bağcılar, Gazi, Kürkçü, Esenli, Hamidiye, İhsaniye ve Nacarlı.”
Kurban Satış Yerleri ise “Gündoğdu Mahallesi Kıbrıs İlköğretim Okulu yanı boş alan, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepe yanı boş alan, Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi eski hal yeri” olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Abdülhamid Han" gemisinin manzarasında kamp
YEREL HABERLER "Abdülhamid Han" gemisinin manzarasında kamp
Motosiklet kazasında baba ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında baba ve kızı yaralandı
Mersin'de ormanlar askerlere emanet
YEREL HABERLER Mersin'de ormanlar askerlere emanet
Tarsus'ta asflat çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta asflat çalışmaları sürüyor
Üretici kadın stantları bu kez Erdemli'de açıldı
YEREL HABERLER Üretici kadın stantları bu kez Erdemli'de açıldı
Refakatçi evi, yaklaşık bin kişiyi ağırladı Mersin'deki refakatçi evinde, merkezin kırsal mahallelerinde ve merkez dışı ilçelerde ikamet eden, üniversite ve kamu hastanelerinde tedavi gören hasta ve hasta yakınları ağırlanıyor
YEREL HABERLER Refakatçi evi, yaklaşık bin kişiyi ...
Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını ...
Uçuruma düşen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Uçuruma düşen motosikletin sürücüsü yaralandı
Sulama kanalına düşen çocuğu çevredeki gençler kurtardı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen çocuğu çevredeki gençler ...
Vali Pehlivan, Namrun Kalesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, Namrun Kalesinde incelemelerde bulundu
Emekli Evi üyeleri köy havası aldı
YEREL HABERLER Emekli Evi üyeleri köy havası aldı
Kanala düşen çocuğu, gençler kurtardı Annesine sarılan çocuğun büyük korku yaşadığı görüldü
YEREL HABERLER Kanala düşen çocuğu, gençler kurtardı Annesine ...
Mersin'de 'Yıldızların Altında' konseri
YEREL HABERLER Mersin'de 'Yıldızların Altında' konseri
Mezitli'de 5 mahalle yabancıların ikamet iznine kapatıldı
YEREL HABERLER Mezitli'de 5 mahalle yabancıların ikamet iznine ...
Mersin'de çocukların dondurması belediyeden
YEREL HABERLER Mersin'de çocukların dondurması belediyeden
Turizm merkezlerinde bayram öncesi yoğunluk UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarındaki 'Kızkalesi'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanmaya başladı
YEREL HABERLER Turizm merkezlerinde bayram öncesi yoğunluk UNESCO ...
Tarsus'ta çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tarsus'ta çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale ...
İş yerini açarken vurulan büfeci, 16 gün sonra öldü
YEREL HABERLER İş yerini açarken vurulan büfeci, 16 gün sonra öldü
Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı Zehra kurtarılamadı; kaza kamerada/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı Zehra ...
İş yerinde av tüfeği ile vurulan büfeci 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER İş yerinde av tüfeği ile vurulan büfeci 16 gün sonra ...
Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı Zehra kurtarılamadı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı Zehra ...
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, genç kızın ölümüne neden oldu Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, genç ...
Çarpışan motosiklet sürücüleri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çarpışan motosiklet sürücüleri hayatını kaybetti
Hisarcıklıoğlu: "Ekonomik sıkıntıları aşmak için birlikte hareket etmemiz gerekir"
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: "Ekonomik sıkıntıları aşmak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.