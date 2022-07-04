Freni boşalan tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 4'ü ağır 27 yaralı

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Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karahıdırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan 63 NU 966 plakalı minibüsün sürücüsü, freninin boşalması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda acil sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4'ü ağır 27 kişi ambulanslarla Erdemli ve Mersin'de çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-07-04 16:34:01



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