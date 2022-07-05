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Mersin'de 7 bin 501 ton gümrük kaçağı gübre ele geçirildi

İHA

Mersin'de 7 bin 501 ton gümrük kaçağı gübre ele geçirildi

Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 350 milyon lira değerinden 7 bin 501 ton 200 kilo gümrük kaçağı gübre ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, Gübre Tanıma Sistemi (GTS) kaydı bulunmayan, DNA barkot ve bandrolsüz olarak gümrük kaçağı gübreyi piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen merkez Akdeniz ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 bin 501 ton 200 kilo gübre ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 350 milyon lira olduğu belirtilen gübre kaçakçılığıyla ilgili 1 şüphelinin arandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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