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Av yasağından sonra tezgahlar boş kaldı, 'sardalya' vatandaşın vazgeçilmezi oldu Akdeniz'in hamsisi olarak adlandırılan sardalya, vatandaşların taleplerini karşılıyor Hem omega 3 açısından hem de fiyat anlamında ucuz olan balık en çok satılan balıklar arasında yer alıyor

İHA

Av yasağından sonra tezgahlar boş kaldı, 'sardalya' vatandaşın vazgeçilmezi oldu Akdeniz'in hamsisi olarak adlandırılan sardalya, vatandaşların taleplerini karşılıyor Hem omega 3 açısından hem de fiyat anlamında ucuz olan balık en çok satılan balıklar arasında yer alıyor

Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan avlanma yasağıyla birlikte balık tezgahları boş kalırken, Akdeniz'in hamsisi olarak adlandırılan sardalya vatandaşların taleplerini karşılıyor. Hem omega 3 açısından hem de fiyat anlamında ucuz olan balık en çok satılan balıklar arasında yer alıyor.
15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte barbun, gümüş, lagos, dil balığı gibi türler denizden çıkmazken, diğer balık türleri 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında balıkçılar tarafından avlanılıyor. 15 Temmuz'dan itibaren Akdeniz'de avlanma tamamen yasaklanacakken, vatandaşların vazgeçilmesi sardalya oldu. Akdeniz'in hamsisi olarak adlandırılan sardalya balığı en çok satılan balıklar arasında yer alırken, hem omega 3 açısından hem de fiyat anlamında ucuz olmasıyla da dikkat çekiyor.

"Günlük taze balık bulmada sıkıntımız yok"
Balık satışlarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan itibariyle 12 mile kadar av yasağının başladığını söyledi. 12 milden sonraki avcılığın 15 Temmuz’a kadar devam ettiğini kaydeden Polat, “Önümüzde 10 günlük bir süremiz var. 15 Temmuz’dan sonra tamamen yasak gelecek. Tabi bu yasak Akdeniz için geçerli olacak çünkü Ege’de avcılık başlıyor. Bu dönemde bir tek çeşitlilikte azalma oluyor. Yine de günlük taze balığı bulmada herhangi bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

"Vatandaşın en çok ilgi duyduğu balık sardalya"
Şu anda genelde sardalya balığının çıktığının altını çizen Polat, “Sardalya yılın 12 ayı çıkan bir balık. Omega 3 açısında da çok zengin bir balık. Akdeniz’imizin de en çok ve verimli balığı sardalya. Bunun haricinde şu anda kefal, istavrit, somon balığı, kültür balıklarından çupra, levrek, karides, kalamar çıkıyor. Şu an vatandaşların en çok ilgi duyduğu balık sardalya. Halkımız artık sardalyayı tanıdı. Gerçekten balıklar içinde en faydalı balıklardan biri. Ayrıca fiyatları da çok uygun. Yaşanılan ekonomik sıkıntılar içinde diğer ürünlerle karşılaştırsanız bu fiyatlar çok iyi. Bir tavuğun kilosu 5060 lira olmuşken, biz sardalyayı 2530 liraya veriyoruz. İnsanlar 50 liraya 2 kilo balık alıyor ve faydalı, lezzetli balık yeme keyfini yaşıyor. Balık aslında lüks bir yiyecektir ama fiyatlarımız gayet uygun. Diğer balıklara baktığımız zaman da kefal 30 lira, istavrit 35 lira. Burada biz bir de sağlıklı, doğal bir şey satıyoruz. Her yaştan insanlar yiyebiliyor” şeklinde konuştu.

"Günlük 1 tondan 10 tona kadar sardalya verimi var"
Her gün farklı miktarda balıkların denizden çıktığına vurgu yapan Polat, “Bizim ağlara en çok sardalya takılıyor. Günlük 1 tondan, 10 tona kadar sardalya verimi var. Tabi bu havanın, denizin, ayın durumuna göre farklılık gösterebiliyor. Bazen az çıkabiliyor ama bir gün sonra çok miktarda çıkıyor. Şu an en pahalı balık kültür balıkları. Kültür balıkları genelde ihraç edildiği için, doların yükselmesinden kaynaklı iç piyasa da yükseldi. Bu tür balıklarda yüzde 100’e varan zamlar var. Biz 5060 liraya aldığımız toptan balığı, şu an 100 liraya alıyoruz. Bunu da 120130 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Deniz balığını tutmak daha zor olmasına rağmen ucuz. Halkımız da bunun farkında. O yüzden de zaten kültür balıkları yerine, deniz balıklarına yönelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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