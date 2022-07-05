Mersin'de 7,5 ton gümrük kaçağı gübre ele geçirildi

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de piyasaya sürülmeye hazır 7 bin 501 kilo gümrük kaçağı gübre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte Gübre Tanıma Sistemine (GTS) kayıtsız, DNA barkot ve bandrolsüz gümrük kaçağı gübrenin piyasaya sürülerek, haksız kazanç elde edileceğini tespit etti. Kapsamlı çalışmanın ardından gübrenin tutulduğu iş yerine baskın yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Depodaki aramada 7 bin 501 kilo gümrük kaçağı gübreye el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edilirken, firari 1 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-07-05 11:42:30



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