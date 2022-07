Mersin İnternet Gazetecileri Derneği (MEİGDER) Başkan Vahap Şehitoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, görevine yeni atanan Vali Ali Hamza Pehlivan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Vali Pehlivan, internetin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, şuanda herkesin oturduğu yerden cebindeki telefonla her an her bilgiye ulaşabildiğini hatırlattı. Bunun da haber akışını hızlandırdığını kaydeden Pahlivan, geleneksel anlamdaki gazeteciliğin ve ilkelerinin, sektör değişip internet gazeteciliğine dönüşse dahi asıl olanın bu ilkeleri o platforma yansıtmak olduğunu söyledi. Pehlivan, “Çağın yeni yenilikler doğurduğu bir zamanda teknoloji de onunla beraber hızla gelişiyor. Ben şuna inanıyorum, her taş kendi yerinde ağırdır. Televizyon da gazete de bu yüzden önemlidir” dedi.



"İnternet gazeteciliği kaçınılmazdı"

MEİGDER Başkanı Şehitoğlu ise internet gazeteciliğinin temelinde klasik gazetecilik anlayışının yattığını ancak internetle haberlerin çok daha hızlı ve daha geniş kitlelere ulaştığını aktararak, şöyle devam etti: “Gelişen teknoloji ile beraber bu internet gazeteciliği de kaçınılmazdı. Biz bu anlayışla derneğimizi kurduk. Ama gördük ki, Basın Yasası’nda internet gazeteciliğine ilişkin boşluklar var. Yıllardır bunun mücadelesini verdik en sonunda internet gazetecilerinin basın kartı ve resmi ilan alabilmesini içeren yasa meclise geldi. Bundan dolayı çok memnunuz. Ancak içeriğinde bazı maddeler olması bizim gibi tüm gazetecileri kaygılandırdı. Gösterilen tepkiler üzerine basın yasası görüşmeleri şimdilik ertelendi. Bu yasa bizler için ne kadar önem arz etse de önceliğimiz basının özgürlüğüdür. Bizler zaten gazetecilik etik kuralına uygun çalışıyoruz. Yalan haber zaten hiçbir arkadaşımızın mizacı değil.”

