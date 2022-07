Vali Pehlivan: "Yatırımcılarımıza devletimizin sağladığı destekler bundan sonra da devam edecektir"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, girişimcilere, yatırımcılara devletin ve ilgili bakanlıkların sağladığı desteklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Mersin Ticaret Borsası Meclis Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Şerafettin Memiş, Meclis Başkan Yardımcısı Selami Dervişoğlu ile meclis üyeleri katıldı.

Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmasında, her sektörde önemli potansiyellere sahip olan, gelişim yolunda önemli ilerlemeler kat eden Mersin'in, daha da gelişip kalkınması için bütün kesimleriyle, tüm sektörleriyle istişare, işbirliği ve koordinasyon içinde müşterek gayretle çalışmasının önemine vurgu yaptı. Vali Pehlivan, Mersin’in her alanda çıtasının daha da yükseleceğine inandığını ifade ederek, “Muhtelif sorunların çözümünde istişarenin, yapıcı fikir ve önerilerin çok önemli bir yeri var. Gönül birliği, elbirliği ve iş birliği içinde çalıştığımız sürece başarılı neticeler artarak devam edecektir. İlimizde yatırım yapan, üretime, istihdama, ihracata katkı sağlayan veya bundan böyle sağlayacak olan herkese teşekkür ediyorum. Girişimcilerimize, yatırımcılarımıza devletimiz, ilgili bakanlıklarımızın sağladığı destekler bundan sonra da devam edecektir” dedi.

Başkan Özdemir ve meclis üyelerine ilgilerinden dolayı teşekkür eden Vali Pehlivan, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.



Meclis Başkanı Şerafettin Memiş’in de bir konuşma yaptığı toplantıda, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de Mersin Ticaret Borsası hakkında bilgiler verdi, Vali Pehlivan’a Mersin’e geldiği ilk günden itibaren bütün sektörlere ve bu bağlamda tarım, ticaret, sanayi, ihracat gibi alanlarda faaliyet gösteren iş dünyasına göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.



Ülkemizde 113 ticaret borsası içerisinde işlem hacmi olarak her yıl ilk 10 borsa arasına giren Mersin Ticaret Borsası, 2020 yılında 10 milyar liranın üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdi. 2020 verilerine göre, işlem hacminin yüzde 26’sı bakliyat ürünleri, yüzde 25’i narenciye ürünleri, yüzde 23’ü ise hububat ürünleri ve mamulleri oldu.

