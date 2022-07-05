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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım: "Üretim, istihdam ve ihracata önem veriyoruz"

İHA

Yıldırım: "Üretim, istihdam ve ihracata önem veriyoruz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yılbor Plastik Boruda incelemelerde bulundu. Ziyaret esnasında fabrika ile ilgili bilgiler veren Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, "Üretim, istihdam ve ihracata önem veriyoruz. Şu ana kadar 29 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İlk hedefimiz 50 ülke" dedi.
Vali Pehlivan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Böylesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve MTOSB Müteşebbis Heyet üyeleri, Yılbor Plastik Boruda incelemelerde bulunarak, fabrika yetkilileri Mehmet ve Hasan Yıldırım’dan üretim ile ilgili bilgiler aldı.
Yapılan ziyaret esnasında konuşan Mehmet Yıldırım, "2008 yılında faaliyete başlayan fabrikamız, 65 bin metre kare üzerine kurulu alanında 150 istihdamı ile çalışmalarını sürdürüyor. Yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. 2021 yılında ihracat payımız toplam üretimimizin yüzde 60’ını oluşturdu. Firmamız inşaat sektörüne yönelik ürünlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Firmamızda inşaat sektörüne yönelik alt ve üst yapı gurubunda yer alan tüm ürünler giriş kontrolden başlayarak sevkiyata kadar tüm aşamalar EN ürün standartları ve ISO 9000 standartları göz önünde bulundurularak akredite laboratuvar gözetiminde faaliyetler gerçekleşmektedir. Üst yapı grubunda PVC atık su boru ve ek parçaları, PPRC ve kompozit boru ve ek parçaları üretimi gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, alt yapı grubunda yer alan PE100 ve PVC temiz su borusu imalatı gerçekleştirmektedir. 2020 yılına baktığımızda ihracat satışları, toplam satışlarda yüzde 40’lık bir paya sahipken, 2021 yılında bu pay yüzde 60 civarına ulaşmıştır. Hedefimiz 2022 ve sonrasındaki yıllarda bu payı daha da arttırmak" diye konuştu.

"Lider sektör olarak nitelenen kimya sanayinin plastikkauçuk alt kolu olan plastik boru imalatı alanında faaliyet gösteren firmamız, katma değer üretimi, istihdam ve ihracat yapma kapasitesini geliştirerek bölge vizyonuna katkı sağlamak amacıyla yatırımlarını planlamaktadır" diyen Yıldırım, "Yılbor Plastik Boru, üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik makineekipman yatırımlarının yanı sıra 2009’da üretim kalitesinin artırılması ile ArGe çalışmalarının yoğunlaştırılması amacıyla, bölgenin en gelişmiş laboratuvarından birini kurmuştur. Fabrika bünyesinde kurulan laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilerek saygınlık ve geçerliliği arttırılmıştır. Her yıl ek cihazlar almayı sürdüren firmamız böylece ArGe altyapısında da gerekli iyileşmeyi sağlamayı hedeflemektedir. ArGe ve inovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir ve bu bağlamda firmamız ArGe merkezini Mart 2019’da 30 personel ile aktif hale getirmiştir. Kalitenin güvence altına alınması, kalitekontrol sürecinin etkin bir biçimde işlemesi, firmamıza proje kültürü kazandırmak amacı ile ArGe çalışmaları firmamızın her alanında aralıksız sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

"Hedef 50 ülkeye ihracat"
Hep yatırım odaklı çalışarak büyüdüklerini belirten Yıldırım, "Makine parkurumuzu genişletirken, üretim gücümüzü arttırmak adına MTOSB 4. Bölge’de daha inovatif bir fabrikanın temellerini atabilmek adına yer başvurusunda bulunduk. Bununla birlikte tarımsal sulama alanında, gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarları için damlama sulama borusu üretimine başladık. Yatırımlarımıza ek olarak, Üst yapı ürün grubunda mevcut üretim kapasitemizi artıracak revizyonlar, PVC boru ve ek parçalarında reçete stabilizasyonu gibi çalışmalarımız devam etmektedir. Hedefimiz 2023’te, 50 ülkeye ihracat yapmak ve yurt içi pazarında 81 ilde bayii ağı oluşumunu tamamlamak" ifadelerini kullandı.
Vali Pehlivan ise fabrikada işçiler ile sohbet ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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