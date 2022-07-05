Özgecan Aslan davasında sanık Fatih Gökçe'nin 'cinsel saldırı' cezasına onama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özgecan Aslan davasında sanık Fatih Gökçe'nin 'cinsel saldırı' cezasına onama

DHA

Özgecan Aslan davasında sanık Fatih Gökçe'nin 'cinsel saldırı' cezasına onama


Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 2015'te Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen Özgecan Aslan davasında yargılanan, 'kasten öldürme' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan arkadaşı Fatih Gökçe (28) hakkında yerel mahkemenin 'cinsel saldırı' suçundan verdiği 22 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Tarsus'taki Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde okuyan Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Özgecan, ailesi ve polis tarafından her yerde aranırken, Tarsus-Mersin-Adana arasında yolcu taşıyan 33 B 8756 plakalı minibüsün sürücüsü Ahmet Suphi Altındöken, jandarma kontrol noktasında durarak otobana nasıl çıkacağını sordu. Askerler, minibüsün tarif ettikleri yol yerine ormana doğru gittiğini fark edince şüphelenip yol kenarında durdurarak arama yaptı. Sürücünün babası Necmittin Altındöken ile arkadaşı Fatih Gökçe'nin de bulunduğu minibüste kan izine rastlanıldı. Ahmet Suphi Altındöken, kanın minibüste kavga eden 2 yolcuya ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin arından serbest bırakıldı. Jandarma, Özgecan Aslan'ın kayıp bilgisi üzerine minibüsü, 12 Şubat'ta içinde Necmittin Altındöken ve Fatih Gökçe ile birlikte ele geçirdi. Minibüste detaylı arama yapan ekipler, şapka buldu. Şapkanın gösterildiği Mehmet Aslan'ın "Kızıma ait" demesi üzerine sorgulanan Necmittin Altındöken ve Fatih Gökçe, genç kızı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini benzin dökerek yaktıklarını ardından da Çamalan Köyü Alman Mezarlığı yakınındaki Cin Deresi yatağına attıklarını itiraf etti. Bir süre sonra Ahmet Suphi Altındöken de jandarma tarafından yakalandı. 13 Şubat sabahı şüphelilerin gösterdiği yerde genç kızın yanmış cesedi bulundu.
TUTUKLANDILAR
Tutuklanan 3 kişiden Ahmet Suphi Altındöken hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', Necmittin Altındöken ile Fatih Gökçe hakkında ise 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.
3 Aralık 2015´te görülen duruşmada mahkeme heyeti, 3 sanığa da 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Ahmet Suphi Altındöken'i 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'dan 27 yıl, Fatih Gökçe'yi ise aynı gerekçe ile 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.
YARGITAY ONADI
Dava dosyasının gönderildiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ahmet Suphi Altındöken, Necmittin Altındöken ve Fatih Gökçe hakkında 'kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onarken; Gökçe hakkında 'cinsel saldırı' suçundan verilen 24 yıl hapis cezasını ise delil yetersizliğinden bozdu. 
CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmittin Altındöken, 11 Nisan 2016'da, cezaevinde kaldıkları koğuşta hükümlü Gültekin Alan'ın silahlı saldırısına uğradı. Ahmet Suphi Altındöken hayatını kaybederken, babası da yaralandı. Gültekin Alan ise yargılandığı Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tarsus´ta defnedilmesine izin verilmeyen Ahmet Suphi Altındöken´in cenazesi, 16 Nisan´da gizli götürüldüğü Mersin´de toprağa verildi. Altındöken´in hangi mezarlıkta toprağa verildiği açıklanmadı. Saldırıdan yaralı kurtulan baba Necmittin Altındöken'in de cenaze törenine nekrofobi hastalığı (ceset görüldüğünde ya da ölüm düşüncesiyle ortaya çıkan aşırı korku) nedeniyle katılamadığı öğrenildi.  
Yargıtay´ın bozma kararı üzerine Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yeniden yargılanan sanık Fatih Gökçe, 30 Eylül 2017´deki duruşmada bu kez 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Gökçe'nin itirazı üzerine dava dosyası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay, Gökçe hakkındaki yerel mahkemenin kararını onadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-07-05 17:09:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de can pazarı Mersin açıklarında tekneyle gezmeye çıkan 4 genç, ölümden döndü Rüzgardan dolayı tekneleri batan gençler denizde zor anlar yaşarken, 3 genç yüzerek karaya çıkabildi, diğer kişi ise polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de can pazarı Mersin açıklarında tekneyle ...
Kahveci: "4 üretim tesisimiz ile hizmet veriyoruz"
YEREL HABERLER Kahveci: "4 üretim tesisimiz ile hizmet veriyoruz"
Yıldırım: "Üretim, istihdam ve ihracata önem veriyoruz"
YEREL HABERLER Yıldırım: "Üretim, istihdam ve ihracata önem ...
Vali Pehlivan: "Yatırımcılarımıza devletimizin sağladığı destekler bundan sonra da devam edecektir"
YEREL HABERLER Vali Pehlivan: "Yatırımcılarımıza devletimizin ...
Vali Pehlivan: "İnternet hayatın ayrılmaz bir parçası"
YEREL HABERLER Vali Pehlivan: "İnternet hayatın ayrılmaz bir ...
Vali Pehlivan, Müftülük Yerleşkesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, Müftülük Yerleşkesinde incelemelerde ...
Toroslar'da futbol şöleni
YEREL HABERLER Toroslar'da futbol şöleni
Mersin'de 7,5 ton gümrük kaçağı gübre ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 7,5 ton gümrük kaçağı gübre ele geçirildi
Mersin'de mezbahalar Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER Mersin'de mezbahalar Kurban Bayramına hazır
Tanker dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Tanker dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı
Ormanlarda dumansız yangına karşı biyolojik mücadele
YEREL HABERLER Ormanlarda dumansız yangına karşı biyolojik mücadele
Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ...
Silifke'de yol yenileme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Silifke'de yol yenileme çalışmaları sürüyor
MESKİ'den 2 milyon 461 bin liralık içme suyu yatırımı
YEREL HABERLER MESKİ'den 2 milyon 461 bin liralık içme suyu yatırımı
Vatandaşları dolandıran sahte savcı ve polis yakalandı
YEREL HABERLER Vatandaşları dolandıran sahte savcı ve polis ...
Av yasağından sonra tezgahlar boş kaldı, 'sardalya' vatandaşın vazgeçilmezi oldu Akdeniz'in hamsisi olarak adlandırılan sardalya, vatandaşların taleplerini karşılıyor Hem omega 3 açısından hem de fiyat anlamında ucuz olan balık en çok satılan balıklar arasında yer alıyor
YEREL HABERLER Av yasağından sonra tezgahlar boş kaldı, 'sardalya' ...
Mersin'de 7 bin 501 ton gümrük kaçağı gübre ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 7 bin 501 ton gümrük kaçağı gübre ele ...
LGS birincileri mutluluklarını Vali Pehlivan ile paylaştı
YEREL HABERLER LGS birincileri mutluluklarını Vali Pehlivan ile ...
Mersin'de işçi servisi kaza yaptı: 17 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de işçi servisi kaza yaptı: 17 yaralı
Freni boşalan tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 4'ü ağır 27 yaralı
YEREL HABERLER Freni boşalan tarım işçilerinin minibüsü devrildi: ...
Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'PKK' gerginliği Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi'nde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile 'kardeş belediyecilik' protokolü imzalanmasıyla ilgili teklifin görüşülmesi sırasında 'PKK' gerginliği yaşandı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'PKK' ...
Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'borçlanma talebi' reddedildi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'borçlanma talebi' ...
Mersin Müftüsü Yığman, görevine başladı
YEREL HABERLER Mersin Müftüsü Yığman, görevine başladı
Toroslar Belediyesi, organik atıkları gübreye dönüştürüyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, organik atıkları gübreye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.