Alabora olan teknedeki 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi botla kurtarıldı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN açıklarında alabora olan teknede bulunan ikisi kadın 3 kişi yüzerek karaya çıktı, 1 kişi de sahil güvenlik botuyla ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Marina'dan açılan 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Suya düşenleri gören sahildeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Teknedeki 2'si kadın 3 kişi yüzerek ulaştıkları kıyıda vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Suda mahsur kalan 1 kişi de ekipler tarafından bota alınarak Marina'ya ulaştırıldı. Dört kişi sağlık kontrolü için ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2022-07-05 20:14:32



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