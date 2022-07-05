Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi Abdullah Tugay Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada servis munubüsünde bulunun bir kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-07-05 21:02:15
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