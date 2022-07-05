Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mersin’in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi Abdullah Tukay Caddesi'nde Mustafa S. (43) idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs ile Necati T. (28) yönetimindeki 33 AIF 424 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edilen İsmet Gerçek (28) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 5 yaşındaki Nadir G. ve Necati T.’nin (28) tedavisi sürerken, Necati T.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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