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Mersin’de 4 bine yakın caretta caretta yuvası tespit edildi Deniz kaplumbağaları yuvalama için sahile çıktı, yuvalar kafeslendi, sahil temizlendi Mersin Erdemli'de deniz kaplumbağalarının yuvalama için sahile çıkışları ise kameraya yansıdı Hazırlanan projeyle sahildeki deniz kaplumbağası yuvaları tespit edilip kafeslenirken, daha sonra yuvalardan çıkacak yavrular için sahil temizlendi

İHA

Mersin’de 4 bine yakın caretta caretta yuvası tespit edildi Deniz kaplumbağaları yuvalama için sahile çıktı, yuvalar kafeslendi, sahil temizlendi Mersin Erdemli'de deniz kaplumbağalarının yuvalama için sahile çıkışları ise kameraya yansıdı Hazırlanan projeyle sahildeki deniz kaplumbağası yuvaları tespit edilip kafeslenirken, daha sonra yuvalardan çıkacak yavrular için sahil temizlendi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata sahilinde deniz kaplumbağalarının yuva tespiti yapılırken sahile yumurta bıraktıkları da görüldü. Prof. Dr. Serap Ergene Mersin genelinde yıllara göre yaklaşık 4 bine yakın yuvalama olduğuna dikkat çekerek, "Bu yılki beklentimiz çok olması yönünde" dedi.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM), Toroslar Belediyesi ve çok sayıda kurumun destekleriyle "Toroslar'dan Akdeniz'e uzanan el" projesi çerçevesinde Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde 150 deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi, yuvalar kafese alındı, çevresine bilgilendirme tabelaları konuldu. Ardından da gönüllüler yuvalardan çıkacak olan yavrular için sahili temizledi. Saha çalışması esnasında çok sayıda caretta carettanın sahile yumurtalarını bıraktığı görüldü.
Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, yürütülen çalışmayla ilgili bilgi vererek, deniz kaplumbağalarına dikkat çekmek istediklerini belirtti. Ergene, "Bu dönem özellikle Mayıs ayından başlayıp Eylül'e kadar devam eden deniz kaplumbağaları üreme dönemi. Bu süreç içerisinde deniz kaplumbağalarıyla ilgili yapılması gerekenler, bu canlıları korumak adına hangi önlemlerin alınması gerektiği ile ilgili bir bilgilendirme çalışması ve saha çalışması gerçekleştireceğiz" dedi.

"Tespit ettiğimiz 150 tane yuva var”
Çalışmaların içinde sahil temizliğinin de yer aldığını ve bunu önemsediklerini ifade eden Ergene, "Bu yıl içerisinde Alata'da Mayıs ayından itibaren baktığımızda yaklaşık olarak şu ana kadar bizim tespit ettiğimiz 150 tane yuva var. Bu yuvalar gittikçe artıyor. Bu oldukça olumlu, deniz kaplumbağalarının neslinin devamı açısından. Ancak sahildeki kirlilikler bu canlıların yaşamını olumsuz etkiliyor. Bugünkü çalışmanın içerisinde, özellikle çevre temizliği bulunmasının sebebi de bu. Çünkü plastik atıklar bu canlıların yaşamını olumsuz etkiliyor. Bu plastik atıkları sahilden uzaklaştırarak özellikle yavru çıkış dönemine hazırlık yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"4 bine yakın yuva var"
Temmuz ayı itibariyle yoğun bir şekilde deniz kaplumbağalarının sahile çıktığını da dile getiren Ergene, "Bu tarihlerde yoğun çıkışların sebebi şu, Mayıs ayı ve Haziran ayı biraz soğuk gitti. Mayıs ayında çıkışlar pek gerçekleşmedi, hava sıcaklığının düşük olması sebebiyle. Bu dönemde henüz hava sıcaklığı yükselmeye başladığı için Temmuz ayında daha yoğun bir yuvalama olduğunu görüyoruz. Kazanlı'da bin civarında, Davultepe'de 150200 civarında, Alata'da 200 ila 300 arasında, Anamur'da binin üzerinde yuvalama olur. Alata sahili açısından baktığımızda çoğunlukla 300 civarında bir yuva beklentimiz var. Geçen yılki yuva sayımız 285 civarındaydı. Bu yıl 300'ü bulacağını bekliyoruz. Her yuvada 100150 yumurta oluyor. Bunların ancak yüzde 70'i canlı yavru olarak denize kavuşuyor. Yaklaşık olarak 3 bin ila 4 bin arasında değişiyor, totalde. Çünkü dalgalanma da gerçekleşiyor kaplumbağalarda. Bir yıl çok iken yuva sayısı bir yıl daha az olabiliyor. Ama bu yılki beklentimiz çok olması yönünde" şeklinde konuştu.

Gönüllüler sahil temizliği yaptı
Gönüllülerden Filiz Cenk, "Sahilde temizlik yapıyoruz, insanlarımız lütfen denizlere, sahillere çöp atmasın. Canlıların hayatlarını yok olma seviyesine kadar getiriyor bu attıkları çöpler. Farkındalık için böyle bir projeye katılmaya karar verdik" dedi.
Aynur Kara ise, "Sabah erken saatte sahile geldik. Anaç kaplumbağaların yumurta bırakmalarını izledik. Deniz kaplumbağaları hakkında bilgi aldık. Yuvaların tespitini yaptık, kafesledik, sahilimizi temizledik" diye konuştu.

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