Mersin'de iş hanında çıkan yangın korkuttu

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde 3 katlı iş hanının ikinci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken 4 iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın ilçeye bağlı Saray Mahallesi'ndeki 3 katlı iş hanının ikinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İş hanındaki esnafın çabalarına rağmen yangın kontrol altına alınamayınca ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede endişe yaratan yangın itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü. Yangının çıktığı iş yeri kullanılamaz hale gelirken aynı kattaki 3 iş yerinde ise hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR

2022-07-06 19:44:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.