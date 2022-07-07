Akdeniz Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

İHA

Akdeniz Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası’na bağlı işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) törenle imzalandı. Toplamda 730 çalışanı ilgilendiren sözleşme ile imar şirketi ile belediye şirketinde çalışan personelin ücretlerinin yanı sıra, özlük haklarında da ciddi iyileştirme sağlandı. Başkan Mustafa Gültak, yılsonunda oluşacak yıllık enflasyon farkı oranındaki artışı da işçilerin maaşlarına yansıtacaklarını belirtti.
Belediye konferans salonunda düzenlenen TİS imza törenine, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hizmetİş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ile işçiler katıldı. Sözlerine, kurban bayramını tebrik ederek başlayan Gültak, bayram öncesi güzel bir müjde vermek istediklerini dile getirdi. “Belediyemiz büyük bir aile, bizler de bu büyük ailenin birer ferdiyiz, hepimiz kardeşiz” diyen Gültak, "Bu bilinç ve sorumlulukla, işçi kardeşlerimizin ekmeği ile oynamadık. Mersin’de yerel seçimlerden sonra birçok arkadaşımız işsiz kaldı. Onların da eşleri, çocukları, yaşlı annebabaları vardı. Bu garibanların işiyle ekmeğiyle neden oynarsınız ki? Yazık değil mi? Belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın ise, ‘Acaba yarın işsiz kalır mıyım, acaba bana da bir performans mesajı gelir mi?’ diye kaygı ve korkusu yok. Bu anlamıyla tüm Türkiye’de örnek olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

“Ağır borç yüküne rağmen maaşları zamanında ve eksiksiz yatırıyoruz”
232 milyon TL’lik borç yükü ile belediyeyi devraldıklarını anımsatan Gültak, Mersin’de, en çok borçlu ve en az gelire sahip belediye olduklarına işaret etti. Gültak, “Aradan geçen yaklaşık 3 buçuk yılda hem borcun bir kısmını ödedik hem de Akdeniz’e ve insanlarımıza hizmet verdik, proje ve yatırımlar kazandırdık. Akdeniz’de hayal bile edilemeyecek bir değişime imza attık. Yine geçmiş yönetimlerde personel arkadaşlarımızın maaşları geç veya parça parça yatırılırken, bizler devraldığımız ağır borç yüküne rağmen, ilk günden beri personelimizin maaşlarını zamanında ve eksiksiz yatırdık” dedi.

Net ücret 6 bin 563 liraya yükseldi
“Belediyemizin sıkıntılı bütçesi ve borç ve faiz yüküne rağmen, geçen sefer imzaladığımız sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmede de işçi arkadaşlarımız için en iyisini yapmaya çalıştık” diyen Gültak, “İmza altına alacağımız sözleşmemiz ile belediyemiz imar şirketi işçilerinin yevmiyesine yüzde 32 buçuk oranında bir artış sağladık. Eski yevmiyesi 166,8 lira olan çalışanlarımızın yeni yevmiyesi 221 liraya yükseldi. Günlük yemek ücreti 10 liradan 25 liraya çıkıyor. Yakacak yardımı 150 lira, Sosyal Yardım paketi 120 lira olarak belirlendi. Ramazan ve kurban bayramı ikramiyeleri 300’er lira olacak. Belediyemiz şirketi personeline, 1 yıl içinde 36 yevmiye ikramiye ödenecek. Çocuk parası, çocuk başına 30 lira koku tazminatı günlük 7 lira olacak. Gerek yevmiyedeki yüzde 32,5’lik artış, gerekse özlük haklarında sağlanan iyileştirmelerle daha önce 4 bin 320 lira olan net ücret, yüzde 52 artışla, net 6 bin 563 liraya yükselmiş oldu" ifadelerini kullandı.

“Yılsonunda açıklanacak yıllık enflasyon farkı da ücretlere yansıtılacak”
Sözleşme ile imar şirketi çalışanlarının ücretlerini, şirket işçilerinin ücretiyle aynı seviyeye getirerek bir haksızlığı ortadan kaldırdıklarının altını çizen Gültak, "Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirerek, bugün imza altına alacağımız sözleşmemiz ile diğer şirket çalışanlarımızın ücretlerinde de yüzde 30’luk iyileştirme sağladık. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere, yılsonunda oluşacak yıllık enflasyon farkı oranındaki artışı da işçilerimizin ücretlerine yansıtacağız. Akdeniz’in hak ettiği yere ulaşması için gecegündüz demeden emek veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, toplu sözleşmenin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Hizmetİş Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce de “İşçi ve emekçi konusunda her zaman yanımızda olan ve belediyenin kısıtlı imkânlarına rağmen, Mersin’deki belediyeler arasında en fazla ücreti işçi arkadaşlarımıza temin eden Akdeniz Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gültak’a teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan Sayın Başkanımıza, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve şahsım adına şükranlarımı sunuyor, sözleşmede emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Akdeniz Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında, belediyenin imar şirketi ile belediye şirketi işçileri olmak üzere, 730 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi alkışlar arasında imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezitli'de bayram tedbirleri alındı
YEREL HABERLER Mezitli'de bayram tedbirleri alındı
MTOSB Cup 2022 sona erdi
YEREL HABERLER MTOSB Cup 2022 sona erdi
MESKİ'nin borcu 1 milyar 140 milyon lira Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Suda kayıp kaçak oranını azaltmak için gayretimiz devam edecek" "37 noktadaki 554 milyon liralık çalışmaları, öz kaynaklarımızla yapıyoruz"
YEREL HABERLER MESKİ'nin borcu 1 milyar 140 milyon lira Mersin ...
Şimşek: "Çene eklemi rahatsızlığı ihmal edilmemelidir"
YEREL HABERLER Şimşek: "Çene eklemi rahatsızlığı ihmal ...
Tarım Liseleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Tarım Liseleri tanıtıldı
Vali Pehlivan, kuş üzümü temizleme ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, kuş üzümü temizleme ve paketleme ...
Vali Pehlivan Meydancık Kalesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Pehlivan Meydancık Kalesinde incelemelerde ...
"Dinlendirmeden eti tüketmeyin" uyarısı
YEREL HABERLER "Dinlendirmeden eti tüketmeyin" uyarısı
Alaca: "Önceliğimiz alım gücünün artırılması olmalıdır"
YEREL HABERLER Alaca: "Önceliğimiz alım gücünün artırılması ...
Mersin'de mezarlıklar ve ibadethaneler bayrama hazır
YEREL HABERLER Mersin'de mezarlıklar ve ibadethaneler bayrama hazır
Mersin bahçesi 3 farklı alanda ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Mersin bahçesi 3 farklı alanda ödüle layık görüldü
Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 117 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 117 kişi ...
Yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yaptılar, 1 saat sonra yakalandılar Mersin'de çocuğuyla yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yapan 2 kişi, polisin çalışması sonucunda olaydan 1 saat sonra yakalandı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, çanta ise kadına geri teslim edildi
YEREL HABERLER Yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yaptılar, 1 ...
Bir ayda 5 metre uzamıştı, 60 yıl sonra çiçek açtı Mersin’in önemli turizm noktalarından Akkum’da en az 60 yıl sonra yaklaşık bir ayda 5 metre uzayan ve koruma altına alınan o bitki, tarihinde ilk defa çiçek açtı
YEREL HABERLER Bir ayda 5 metre uzamıştı, 60 yıl sonra çiçek ...
Mersin'de 66 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de 66 kaçak göçmen yakalandı
Yurt dışına kaçmaya hazırlık yapan 66 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçmaya hazırlık yapan 66 göçmen ...
Tarsus'ta iki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta iki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Mersin'de iş hanında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Mersin'de iş hanında çıkan yangın korkuttu
Tarsus´taki kazada yaralanan 4 kişiden 2'si kurtarılamadı
YEREL HABERLER Tarsus´taki kazada yaralanan 4 kişiden 2'si ...
Başkan Tarhan, 'Mutlu Mezitli Yaşam Merkezi'ni anlattı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, 'Mutlu Mezitli Yaşam Merkezi'ni ...
Mersin’de yangın: İki iş yeri ve boş bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Mersin’de yangın: İki iş yeri ve boş bir ev ...
Eşi ile oğlunu öldürdükten sonra intihar etmişti; 7 suç kaydı çıktı (2)
YEREL HABERLER Eşi ile oğlunu öldürdükten sonra intihar etmişti; 7 ...
Raziye Oskay'ın ismi Toroslar'da yaşayacak
YEREL HABERLER Raziye Oskay'ın ismi Toroslar'da yaşayacak
Mersin'de cinnet kurbanları toprağa verildi Cinnet geçiren kocası tarafından öldürülen anne ile 3 yaşındaki çocuğunun cenazesi Yalınayak Mezarlığı'nda, olaydan sonra intihar eden adamın cenazesi ise Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi
YEREL HABERLER Mersin'de cinnet kurbanları toprağa verildi Cinnet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.