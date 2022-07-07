Akdeniz Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası’na bağlı işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) törenle imzalandı. Toplamda 730 çalışanı ilgilendiren sözleşme ile imar şirketi ile belediye şirketinde çalışan personelin ücretlerinin yanı sıra, özlük haklarında da ciddi iyileştirme sağlandı. Başkan Mustafa Gültak, yılsonunda oluşacak yıllık enflasyon farkı oranındaki artışı da işçilerin maaşlarına yansıtacaklarını belirtti.

Belediye konferans salonunda düzenlenen TİS imza törenine, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hizmetİş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ile işçiler katıldı. Sözlerine, kurban bayramını tebrik ederek başlayan Gültak, bayram öncesi güzel bir müjde vermek istediklerini dile getirdi. “Belediyemiz büyük bir aile, bizler de bu büyük ailenin birer ferdiyiz, hepimiz kardeşiz” diyen Gültak, "Bu bilinç ve sorumlulukla, işçi kardeşlerimizin ekmeği ile oynamadık. Mersin’de yerel seçimlerden sonra birçok arkadaşımız işsiz kaldı. Onların da eşleri, çocukları, yaşlı annebabaları vardı. Bu garibanların işiyle ekmeğiyle neden oynarsınız ki? Yazık değil mi? Belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın ise, ‘Acaba yarın işsiz kalır mıyım, acaba bana da bir performans mesajı gelir mi?’ diye kaygı ve korkusu yok. Bu anlamıyla tüm Türkiye’de örnek olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.



“Ağır borç yüküne rağmen maaşları zamanında ve eksiksiz yatırıyoruz”

232 milyon TL’lik borç yükü ile belediyeyi devraldıklarını anımsatan Gültak, Mersin’de, en çok borçlu ve en az gelire sahip belediye olduklarına işaret etti. Gültak, “Aradan geçen yaklaşık 3 buçuk yılda hem borcun bir kısmını ödedik hem de Akdeniz’e ve insanlarımıza hizmet verdik, proje ve yatırımlar kazandırdık. Akdeniz’de hayal bile edilemeyecek bir değişime imza attık. Yine geçmiş yönetimlerde personel arkadaşlarımızın maaşları geç veya parça parça yatırılırken, bizler devraldığımız ağır borç yüküne rağmen, ilk günden beri personelimizin maaşlarını zamanında ve eksiksiz yatırdık” dedi.



Net ücret 6 bin 563 liraya yükseldi

“Belediyemizin sıkıntılı bütçesi ve borç ve faiz yüküne rağmen, geçen sefer imzaladığımız sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmede de işçi arkadaşlarımız için en iyisini yapmaya çalıştık” diyen Gültak, “İmza altına alacağımız sözleşmemiz ile belediyemiz imar şirketi işçilerinin yevmiyesine yüzde 32 buçuk oranında bir artış sağladık. Eski yevmiyesi 166,8 lira olan çalışanlarımızın yeni yevmiyesi 221 liraya yükseldi. Günlük yemek ücreti 10 liradan 25 liraya çıkıyor. Yakacak yardımı 150 lira, Sosyal Yardım paketi 120 lira olarak belirlendi. Ramazan ve kurban bayramı ikramiyeleri 300’er lira olacak. Belediyemiz şirketi personeline, 1 yıl içinde 36 yevmiye ikramiye ödenecek. Çocuk parası, çocuk başına 30 lira koku tazminatı günlük 7 lira olacak. Gerek yevmiyedeki yüzde 32,5’lik artış, gerekse özlük haklarında sağlanan iyileştirmelerle daha önce 4 bin 320 lira olan net ücret, yüzde 52 artışla, net 6 bin 563 liraya yükselmiş oldu" ifadelerini kullandı.



“Yılsonunda açıklanacak yıllık enflasyon farkı da ücretlere yansıtılacak”

Sözleşme ile imar şirketi çalışanlarının ücretlerini, şirket işçilerinin ücretiyle aynı seviyeye getirerek bir haksızlığı ortadan kaldırdıklarının altını çizen Gültak, "Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirerek, bugün imza altına alacağımız sözleşmemiz ile diğer şirket çalışanlarımızın ücretlerinde de yüzde 30’luk iyileştirme sağladık. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere, yılsonunda oluşacak yıllık enflasyon farkı oranındaki artışı da işçilerimizin ücretlerine yansıtacağız. Akdeniz’in hak ettiği yere ulaşması için gecegündüz demeden emek veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, toplu sözleşmenin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Hizmetİş Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce de “İşçi ve emekçi konusunda her zaman yanımızda olan ve belediyenin kısıtlı imkânlarına rağmen, Mersin’deki belediyeler arasında en fazla ücreti işçi arkadaşlarımıza temin eden Akdeniz Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gültak’a teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan Sayın Başkanımıza, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve şahsım adına şükranlarımı sunuyor, sözleşmede emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Akdeniz Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında, belediyenin imar şirketi ile belediye şirketi işçileri olmak üzere, 730 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi alkışlar arasında imzalandı.

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