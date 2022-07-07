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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koca: "Eğitimin temel yapı taşı öğretmenlerdir"

İHA

Koca: "Eğitimin temel yapı taşı öğretmenlerdir"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, gerçekleştirdiği örnek çalışmalarla mesleğinde fark oluşturan Aydıncık Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Zeliha Hartoğlu Kayhan'ı makamında ağırladı.
Koca, mesleğine duyarlı yaklaşımı ve örnek çalışmaları ile eğitimde fark oluşturan öğretmeni yürekten teşekkür ederek, öğretmene uzun, başarılı ve esenlik dolu bir meslek hayatı diledi. Koca, "Eğitimin temel yapı taşı öğretmenlerdir. Öğretmenlerimizin büyük bir yüreklilikle, özveriyle yürüttükleri çalışmalar evlatlarımızın geleceği için çok kıymetlidir. Sizler olmasanız biz başarılara imza atamayız. Sağ olun, var olun. Sizin şahsınızda özveriyle çalışan tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" dedi.
Zeliha Hartoğlu Kayhan ise öğretmen olmaktan duyduğu gururu ifade ederek, misafirperverliği, takdir ve taltiflerinden dolayı Müdür Koca'ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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