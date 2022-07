Mersin'de ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Mersin Valiliği, il genelinde ormanlık alanlara girişleri 31 Ağustos tarihine kadar yasakladı. Karara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan imzasıyla yayınlanan valilik kararıyla havaların ısınmasıyla ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınların artabileceğinden ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan duyuruda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle Mersin il genelinde orman yangınlarının artabileceği belirtilerek, ormanları yangına karşı korumak amacıyla bu kararın alındığı ifade edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde Mersin ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Mersin il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasasının 31. ve 32. maddeleri çerçevesinde olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Mersin ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır."

