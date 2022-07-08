Mezitli’de 'Dünya Değişim Günü' etkinliği

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Doğa Derneği ve Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) tarafından gerçekleştirilen 'Dünya Değişim Günü' etkinliğinde özel gençlerle bir araya geldi.

Başkan Tarhan’ın yanı sıra ZİÇEV Başkanı Zekiye Kahveci, Mutlu Mezitli A.Ş. Genel Müdürü Filiz Yalın ve ULUDEF gönüllülerinin yer aldığı Down Kafede gerçekleşen etkinlikte, ZİÇEV’li gençler şarkılar söyledi, aktivite ve atölye çalışmalarına katıldı.

Gençlerle sohbet eden Başkan Tarhan, hazırlanan 'dünya barışı için kendinle barış' yazılı pankartın da boyanmasına yardım etti.

Bilinçli değişim konusunda farkındalık oluşturma amacıyla gerçekleştirilen 'Dünya Değişim Günü' etkinliğini düzenleyen tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Tarhan’a 'Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen yazar Akif Manaf’ın ‘barış psikolojisi’ isimli kitabı hediye edildi.

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