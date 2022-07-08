Mersin Büyükşehir Belediyesinden LGS sonrası tercih hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde LGS hazırlık hizmeti veren kurs merkezlerinde, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilere tercih konusunda rehberlik hizmeti verilmeye başlandı.

Sınava hazırlık süreci boyunca öğrencilere eğitim, motivasyon ve sosyalleşme desteği veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrası verdiği tercih rehberliği ve danışmanlık hizmeti ile de öğrencileri yalnız bırakmıyor. Tarsus Yenice Yaşar Bayboğan Eğitim Merkezi, Tarsus Eski Ömerli ve Mithatpaşa Kurs Merkezi, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ile Toroslar Turgut Türkalp Kurs Merkezinde bulunan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde, alanında uzman rehber öğretmenler, öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyor. Kent genelinde 9 noktada öğrencilere tercih konusunda destek olan ve merak ettiklerini yanıtlayan öğretmenler, velileri de süreç konusunda bilgilendiriyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti, tercihler için son tarih olan 20 Temmuz’a kadar sürecek.



“Sınav sonrası tercih hizmetlerimizde hep birlikte yol alacağız”

Rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verildiği merkezlerden biri olan Yenice Kurs Merkezi Rehber Öğretmeni İpek Ay İlker, süreç hakkında bilgi vererek, “Öğrencilerimizle, velilerimizle bir dönemi beraber geçirdik. Sınav sonuçları açıklandı ve tercih süreci başladı. Tercih döneminde de rehberlik hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyuyoruz. Tercih hizmetlerimizde hep birlikte yol alacağız” dedi.

20222023 yılı hazırlıklarının da tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen İlker, “Daha çok öğrenciye ulaşmak, daha çok veliye ulaşmak ve daha çok hizmet alınmasını sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Öğretmenlerimiz dört dörtlük, çok ilgililer”

Yenice Kurs Merkezinde sınava hazırlanan Mehmet Can Öztürk'ün annesi Sevcan Öztürk, sınava hazırlık ve rehberlik sürecinde verilen eğitim desteğini değerlendirerek, “Dershanemizden memnunum. Dershanedeki eğitimle çocuğum daha verimli oldu. Dersleri daha iyi anlamaya başladı. Memnunuz, eksik bir yanı yok dershanemizin. Öğretmenlerimiz dört dörtlük, çok ilgililer her konuda” diye konuştu.

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