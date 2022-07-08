Bozyazı'da hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendirildi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kurban satıcıları ve vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri, ilçede bulunan banka çalışanları ile kurban satış noktalarındaki satıcılar ve vatandaşlara yönelik, ‘dolandırıcılık, hırsızlık, sahte para ve telefonla dolandırıcılık’ konularında bilgilendirme çalışması yaptı.

Polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki alıcı ve satıcılara gerçek para ile sahte para arasındaki farkları anlatıp, dikkat edilmesi gereken konular ve sıklıkla kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Kurban pazarlarındaki çadırları tek tek gezen ekipler, hayvan yetiştiricilerinden sattıkları kurbanlık karşılığında aldıkları parayı mutlaka kontrol etmelerini istedi, sahte parayla ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı. Satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

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