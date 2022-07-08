Pazarcıların 'park' kavgasına 5 gözaltı (2)

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

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1 TUTUKLAMA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı 'park' kavgasıyla ilgili gözaltına alınan Abdulkadir Çelik (25), F.A. (38), Y.A. (21), M.Ç. (40) ve İ.Ç.'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çelik, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-07-08 16:18:21



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