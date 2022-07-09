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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda sahiller boş kaldı, Ruslar denizin tadını çıkardı

İHA

Bayramda sahiller boş kaldı, Ruslar denizin tadını çıkardı

Mersin’in Gülnar ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü vatandaşlar kurban kesim alanlarına akın ederken,
boş kalan sahillerde ise Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan Ruslar denizin tadını çıkardı.
Gülnar ilçesinde Kurban Bayramının birinci gününde vatandaşlar bayram namazının ardından kesim alanlarına giderek kurbanlıklarını kesti. Rus çalışanların yoğun olarak yaşadığı Taşucu ve Kum Mahallesi'nde ise Ruslar boş kalan sahillerde güneşlenip denize girdi. Hava sıcaklığın 35 dereceye ulaştığı Taşucu’nda turizmciler sahillerin doluluk oranının yüzde yüzlere ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi.
Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan bir Rus vatandaşı, "Türklerin Kurban Bayramını kutluyorum. Akkuyu‘da çalışıyorum. Bugün Kurban Bayramı nedeniyle sahiller boş kaldı. Taşucu çok güzel bir yer. Deniz sahil temiz. Bizlerde bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz” diye konuştu.
Taşucu’nda otellerde yüzde 100 doluluk oranının olduğunu belirten turizmci Ferdi Çırak, “Tüm Türkiye kurban talaşına düşerken, Akkuyu’da çalışan Ruslar denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Öğleden sonra sahilin ve denizin kalabalık olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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