Toroslar'da kurban kesim ve satış yerlerinin temizliğine başlandı Jet yıkama aracıyla arazöze göre su tasarrufu sağlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar'da kurban kesim ve satış yerlerinin temizliğine başlandı Jet yıkama aracıyla arazöze göre su tasarrufu sağlanıyor

İHA

Toroslar'da kurban kesim ve satış yerlerinin temizliğine başlandı Jet yıkama aracıyla arazöze göre su tasarrufu sağlanıyor

Mersin'de Toroslar Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram süresince de gerekli tüm önlemleri alıyor.
Tüm araç, ekip ve ekipmanlarıyla birlikte sahada 24 saat esasına göre çalışan belediye, ilçe genelinde kurduğu 27 kurban kesim yeri ve 3 satış noktasında yoğun bir temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak, kötü görüntüyü ve kokuyu ortadan anında kaldırıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine dahil edilen 400 bar mobil sıcak sulu jet yıkama aracıyla bu çalışmalar daha da hızlandırılırken, az su ile çok temizlik yapılıyor. Böylelikle, hem sudan hem de zamandan tasarruf edilerek, kimyasal kullanımına gerek kalmıyor. Kurban atıkları da çöp konteynerlerinden düzenli olarak toplanırken, konteynerler hızlı bir şekilde yıkanıyor.
Şok temizlik ekipleri, kurban atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla bayram boyunca ve sonrasında kurban kesim ve satış noktalarında temizlik ile dezenfekte işlemlerini sürdürecek.

Çevreci jet yıkama aracıyla su tasarrufu
Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sahada denetimlerine aralıksız devam ederken, belediye ambulansı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de kurban kesim ve satış yerlerinde hazır bekliyor. Tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin Toroslar’da huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm ekipleriyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Kurban kesim ve satış noktalarında temizlik işlemlerini mobil sıcak sulu jet yıkama aracıyla daha da hızlandırdıklarını ve böylelikle zamandan ve sudan tasarruf ettiklerini belirten Yılmaz, "Arazözle yıkama yapıldığında saatte 40 ton su harcanırken, jet yıkama aracımızla bu 1 tona düşüyor. Bu araçla, kurban atıklarından oluşan kan lekeleri hızlı bir şekilde temizleniyor ve çöp konteynerlerimizi de mobil olarak yıkayıp dezenfekte edebiliyoruz. Bayram süresince, temizlik ve sağlık hizmetlerinden denetim faaliyetlerine kadar görev yapan tüm ekiplerimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıttı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban ...
Elini kolunu sallayarak girdi, uyuyan adamın telefonunu ve ayakkabılarını çaldı Mersin'de evinin önündeki balkonda uyuyan adamın ayakkabıları ve cep telefonu çalındı
YEREL HABERLER Elini kolunu sallayarak girdi, uyuyan adamın ...
Evimiz Atölye projesine Tarsuslu kadınlar ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Evimiz Atölye projesine Tarsuslu kadınlar ilgi ...
MESKİ, Tarsus'ta içme suyu yapım işine devam ediyor
YEREL HABERLER MESKİ, Tarsus'ta içme suyu yapım işine devam ediyor
Mersin'de şehitler için kurban kesildi Kesilen kurbanlar hayır kurumlarına gönderilecek
YEREL HABERLER Mersin'de şehitler için kurban kesildi Kesilen ...
Annesi ölen kuzuyu bebeği gibi besliyor Mersin'de yaşayan mobilya ustası, annesi ölen kuzuyu süt vererek besleyip yıkıyor Adını 'Şirin' koyduğu koyunu her gittiği yere götüren Akyıldız, "Benim artık öz çocuğum gibi oldu" dedi
YEREL HABERLER Annesi ölen kuzuyu bebeği gibi besliyor Mersin'de ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 noktada kesim hizmeti verdi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 noktada kesim hizmeti ...
Vali Pehlivan, kamu görevlileriyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, kamu görevlileriyle bayramlaştı
Bayramda sahiller boş kaldı, Ruslar denizin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Bayramda sahiller boş kaldı, Ruslar denizin tadını ...
Mersin'de 'Kazanç Projesi' devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Kazanç Projesi' devam ediyor
Çukurova Basketbol Kulübü 3 ismi daha kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol Kulübü 3 ismi daha kadrosuna kattı
Silifke'de asfalt çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Silifke'de asfalt çalışması sürüyor
Denize atlayan keçi 'Ferdinand'a arkadaş olacak Mersin’de kaçarak denize atlayan ve vatandaşların kurtardığı kurbanlık keçiyi Haluk Levent satın aldı, kurtarılan keçi İzmir'e kurtarılan 'Ferdinand'ın yanına gönderilecek
YEREL HABERLER Denize atlayan keçi 'Ferdinand'a arkadaş ...
Kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Pazarcılar arasında 'park' kavgası: 10 yaralı
YEREL HABERLER Pazarcılar arasında 'park' kavgası: 10 yaralı
Başkan Tarhan, personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, personeliyle bayramlaştı
Pazarcıların 'park' kavgasına 5 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Pazarcıların 'park' kavgasına 5 gözaltı (2)
Mer-Ek Halk Ekmek Fabrikası bakıma giriyor
YEREL HABERLER Mer-Ek Halk Ekmek Fabrikası bakıma giriyor
Bozyazı'da hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Bozyazı'da hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı ...
Pazarcıların 'park' kavgasına 5 gözaltı
YEREL HABERLER Pazarcıların 'park' kavgasına 5 gözaltı
Mersin'de otobüsler bayram süresince ücretsiz
YEREL HABERLER Mersin'de otobüsler bayram süresince ücretsiz
Şehit annesi: "Biz Mehmetçiklerimizin sayesinde ayaktayız, bir gitse de bin geliyor" Mersin’de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikte bayramlaşma töreni düzenlendi Duygu dolu anların yaşandığı törende protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bırakıp dualar ederken, şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Şehit annesi: "Biz Mehmetçiklerimizin sayesinde ...
ÇBK'da 3 isim yuvada kaldı
YEREL HABERLER ÇBK'da 3 isim yuvada kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.