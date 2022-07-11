Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı; o anlar kamerada

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Toroslar ilçesinde evinin balkonunda uyuyan kişinin cep telefonu, çantası ve ayakkabıları çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İÇağdaşkent Mahallesi'ndeki evinin balkonunda uyuyan M.Y, uyandığında telefonu, çantası ve ayakkabısının yerinde olmadığını fark etti. Evindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen M.Y, bahçeye giren bir hırsızın, eşyalarını çaldığını gördü. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, şüphelinin, önce iki çift ayakkabıyı daha sona M.Y'nin balkonda uyuduğu kanepenin önündeki masada duran cep telefonunu almasıyla M.Y.'ye ait çantayı karıştırdıktan sonra koşarak uzaklaşması yer alıyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN

2022-07-11 09:52:22



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