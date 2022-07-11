Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen yolcu öldü (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşüp, yaşamını yitiren Meryem Özkıraç'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Özkıraç'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından minibüs şoförü Cumali K. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cumali K., adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-07-11 13:36:54



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