Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen yolcu öldü (3)

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MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde Meryem Özkıraç'ın bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşüp, yaşamını yitirmesinin ardından minibüs şoförü Cumali Kutalanoğulları (41), çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-07-11 15:53:11



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