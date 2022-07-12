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Kızkalesi'nde oteller doldu, tatilciler çadır kurdu

DHA

Kızkalesi'nde oteller doldu, tatilciler çadır kurdu


Ali Rıza EREN/KIZKALESİ (Mersin), (DHA)-MERSİN'in önemli turizm noktalarından Kızkalesi'nde otellerde boş yer kalmayınca turistler çadır kurup, konakladı.
Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı. Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'ne gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte tatilcilerin bazıları denize girdi, bazıları da plaj şemsiyesinin altında oturup güzel havanın keyfini çıkarttı. Ciddi yoğunluğun yaşandığı tatil beldesinde otel ve pansiyonlar da doldu. Yoğun talep turizmciyi memnun ederken, oda bulamayan tatilciler de çadır kurarak konakladı. Çadırı olmayanlarsa geceyi araçlarında geçirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN
2022-07-12 11:27:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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