Seçer, bayram gezisine Çamlıyayla ile başladı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Türkiye'de sosyal politikalarda en maruf belediye Mersin Büyükşehir” "En büyük gücümüz birliğimiz ve beraberliğimiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in her açıdan çok güçlü bir şehir olduğunu, yaşanan ekonomik krizin getirdiği sıkıntılar olmasına rağmen birçok alanda hizmetlerin devam ettiğini söyledi.

Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Tarsus Beylice Mahallesi ile başladığı gezisine, Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkoyak, Sarıkavak, Atdağı, Fakılar Mahallesi ve Ergene mevki ile devam etti. Çamlıyayla’ya bağlı Sebil Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Başkan Seçer, son olarak Çamlıyayla’da esnafla sohbet etti, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek bayramlaştı.

“Belediye ile muhtar arasında iletişim önemli”

Başkan Seçer, Tarsus ilçesi Beylice Mahallesi’nde konuşmasına başlamadan önce sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti nefretle kınadığının altını çizerek, Konya’da görevi sırasında öldürülen doktor Ekrem Karakaya’ya rahmet diledi. Kente hizmet noktasında muhtarlarla çok iyi iletişim kurduğunu belirten Seçer, “Muhtar ve belediye ilişkisi, iletişimi çok önemlidir. Ben muhtarın beni destekleyip desteklemediğine bakmam. Köye hizmet yapıyor mu ona bakarım” dedi. Muhtarların, sorumluluklarında bulunan mahallelerine hizmet için kendisini aramasından hiçbir zaman rahatsızlık duymadığını belirten Seçer, “Mahallesi için çaba göstermeyen muhtar, iyi bir muhtar değildir. Beni hizmet için arayan ve talepte bulunan muhtarlarımı kutluyorum. Bu açıdan iletişim önemli” diye konuştu.

“Hiçbir zaman topal ördek olmadık”

Başkan Seçer, Mersin’in her açıdan çok güçlü bir şehir olduğunu, yaşanan ekonomik krizin getirdiği sıkıntılar olmasına rağmen birçok alanda hizmetlerin devam ettiğini ifade ederek, “Benim görevim şikayet etmek değil, hizmet yapmak. 3 yılı doldurduk. Elimizden geleni değil, gereğini yaptık. 3 yıl içinde her şeyin en iyisini yapmak için uğraştık. Seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı seçiliyor. Fakat, seçim sisteminden kaynaklı olarak bazı şehirlerde meclis çoğunluğu, o partiden olamayabiliyor. Tıpkı Mersin’de olduğu gibi. Bu durumda ne oluyor, sıkıntı oluyor. Ama çok şükür, topal ördek falan değiliz. Rızkımız bir yerden kesilir, bir yerden açılır. Hiç mesele değil” ifadelerini kullandı.

“Siyasi inatlaşmanın bizim hizmetlerimize yansıması oluyor”

Başkan Seçer, geride kalan 3 yıl içinde değişik zamanlarda yaklaşık 1 milyar liraya yakın borçlanma talebinin olduğunu ifade ederek, “Bu paraların önemli bir kısmı verilmedi. En son 300 milyon lira borçlanma yetkisi aldık ama daha kullanmadık. Çünkü bir de İller Bankası’ndan teminat almamız lazım. Kamu bankaları zaten kredi vermiyor ama bir şekilde çözeceğiz. Zamanında talep ettiğimiz borçlanmalar kabul edilseydi, bugün yaptığımız birçok hizmeti o dönemde daha uygun finansal koşullarla yapmış olacaktık. Örneğin o zaman asfaltın tonu 3 bin lirayken, bugün 9 bin lira. Bu tip sıkıntılar yaşıyoruz. Siyasi inatlaşmaların bizim hizmetlerimize de yansıması oluyor. Ama Allah’ın izniyle Anamur'dan Tarsus'a, Mut’tan Çamlıyayla'ya kadar hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Belediyecilik anlayışımızın temelinde, insanların sorunlarının çözülmesi yatmaktadır”

9 bin nüfuslu Çamlıyayla Belediyesinin yayla döneminde 120130 bin insana hizmet vermeye çalıştığı örneğinden yola çıkarak bir değerlendirme yapan Seçer, şeyle konuştu; “Şimdi 9 bin nüfusa göre para alan bu belediye, yayla döneminde bu parayla 120130 bin insana hizmet verebilir mi? Bunu başarabilir mi? Başaramaz. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Diyoruz ki Çamlıyayla Belediye Başkanına, ‘Başkan sen kıt kanaat olsun, imkanlarını kullan. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak senin yanındayız. Malzemeyi de gönderiyoruz, araç gereç de gönderiyoruz. Büyükşehir veya Çamlıyayla ayrımı yapmadan bütün yolları yapıyoruz. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde, insanların sorunlarının çözülmesi yatmaktadır.”

“Tarsus’un otobüs filosunu yeniledik”

Göreve geldiklerinde otobüslerin yaş ortalamasının 12,5 olduğunu anımsatan Başkan Seçer, “Şu ana kadar yeni aldığımız 87 CNG’li otobüs Mersin merkezde hizmet görüyor.

Daha sonra teslim aldığımız 67 atak otobüsün de 41’i şu an Tarsus’ta hizmette. Sonra bunun üzerine de merkezde filoda olan yeni modellerden ve bu bölgeye uygun 18 otobüs daha seçtik. Şu anda Tarsus’a 59 otobüs hizmet veriyor. Bu bölgenin sokakları dar olduğu için daha atak otobüsler gerekiyordu. Yeni aldığımız otobüsler bu özellikte. Kısacası 3 ay önce Tarsus’un otobüs filosunu tamamen yeniledik. Mersin’de toplamda 154 yeni otobüsümüz var. 118 yeni otobüsün teslimatı da ağustosun başına kadar tamamlanacak” dedi.

“Türkiye'de sosyal politikalarda en maruf belediye Mersin Büyükşehir”

Belediyeciliği sadece yol yapmak ve asfalt dökmekten ibaret görmediklerini ifade eden Başkan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de sosyal politikalarda en maruf, en meşhur belediye haline geldi. Dezavantajlı mahallelerde 3 çeşit yemeği 3,5 liraya veriyoruz. Her iki üniversitenin kapısında öğrencilerimiz için ucuz yemek satış noktamız var. Yemeklerimiz tertemiz aşhanemizde pişiyor. İlçelerimizde, daha yoksul mahallelerde mobil tırlarımız var. Bunlar da bir hizmettir, çünkü insanlar yoksul. Hayat pahalılığı had safhada. Belediyemiz bunları önemsiyor” diye konuştu.

“Sosyal devlet olmanın gereği hizmetlerde eşitlik ilkesidir”

Aile bütçeleri kısıtlı olan öğrencilerin, eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmesi için kurdukları ücretsiz Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde, eğitimin yanı sıra öğrencilerin psikolojileri ile de ilgilenildiğini, sosyalleşmeleri için birçok aktivite gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Seçer, “Merkezde ve ilçelerimizde bulunan Kurs Merkezlerimizde, YKS ve LGS'ye hazırlanan 6 bin 500 öğrencimiz var” dedi. Geçen yıl Kurs Merkezlerinde hazırlanıp sınava giren yaklaşık 4 bin 200 öğrencinin bin 50’sinin tıp, mühendislik, diş hekimliği, avukatlık, öğretmenlik gibi birçok önemli bölüm kazandığını hatırlatan Başkan Seçer, Mersin ve Tarsus üniversitelerinde okuyan öğrenciler için Çamaşır Kafe kurduklarını ve öğrencilerin ücretsiz bir şekilde çamaşırlarını yıkayabildiklerini, aynı yerde ücretsiz çorba da içebildiklerini söyledi.

“Hizmette ayrımcılığı kesinlikle reddediyorum”

Büyükşehir Belediyesinde hiç bir görevlinin hizmette ayrımcılık yapmayacağını söyleyen Seçer, “Türkiye'de siyaset yapma anlayışı değişmeli. Bunu bir hemşehriniz olarak söylüyorum. Bugün varız, yarın yokuz. Mahkeme kadıya mülk değil, buralar emanet koltuklar. Kimsenin babasının malı değil. Oyu alamadığın zaman arkana bakmadan gideceksin, başkası gelecek. Taze kan gelecek. Daha heyecanlı adamlar gelecek” şeklinde konuştu.

“ÇamlıyaylaSebil Ortak Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi yapıyoruz”

Bölgeye sulama borusundan alet ekipman desteğine, fide fidan desteklerinden altyapı hizmetlerine kadar birçok hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Seçer, şöyle devam etti; “Bu bölgede 4 bin metre içme suyu hattı döşemişiz. Buraya bir de depo yapıyoruz. Meski’nin inşaatı bitmek üzere. Bu bölgenin bütün bakım onarım için malzemelerini bu depoda hazır tutacağız ki, işler gecikmesin. İçme suyunda problem yok. ÇamlıyaylaSebil Ortak Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi gerçekleştiriyoruz. Şu anda projesini çalışıyorlar. Güzel bir proje yapacağız. Allah benim görev süremde nasip eder inşallah. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.