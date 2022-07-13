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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada yanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Kazada yanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesinde D400 Karayolunda MersinErdemli istikametinde meydana geldi. Fahrettin D. yönetimindeki 34 EZN 862 plakalı otomobil ile Musa Can yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası metrelerce savrulan motosiklet alev alırken, sürücü Musa Can olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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