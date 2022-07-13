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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel bireyler, fitness salonunda spor yapıyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde birçok branşta eğitim alarak kaliteli zaman geçiren özel gereksinimli bireylerin en sevdiği alanlardan biri de fitness salonu. Haftanın belirli günlerinde bu salonda spor yapan bireyler sosyalleşirken, aynı zamanda fiziksel ve ruh sağlıklarına iyi gelen aktivite de gerçekleştirmiş oluyor.

Özel bireyler, fitness salonunda spor yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi’nde birçok branşta eğitim alarak kaliteli zaman geçiren özel gereksinimli bireylerin en sevdiği alanlardan biri de fitness salonu. Haftanın belirli günlerinde bu salonda spor yapan bireyler sosyalleşirken, aynı zamanda fiziksel ve ruh sağlıklarına iyi gelen aktivite de gerçekleştirmiş oluyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toroslar Halkkent’te bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi’nden faydalanan özel gereksinimli bireylerin en sevdiği aktivitelerden biri de fitness salonunda spor yapmak. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin birçok sosyal aktivite ve eğitim olanaklarından yararlanan özel gereksinimli bireyler fitnesss salonunda spor yaparak hem sağlıklarını koruyor, hem eğleniyor, hem de motive oluyorlar. Haftanın belirli gün ve saatlerinde gelen bireyler, engel gruplarına göre kendilerine uygun fiziksel aktivite yapıyor. Ücretsiz hizmet veren fitness salonunda, beden eğitimi öğretmeni ve fitness antrenörü Emirhan Uka eşliğinde fiziksel aktivite ve egzersiz yapan özel gereksinimli bireyler için her imkan mevcut. 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylerin Engelsiz Yaşam Merkezi’ne başvurarak kayıtlarını yaptırıp ücretsiz olarak faydalanabileceği fitness salonunda kapsamlı bir spor salonunda bulunan eliptik bisiklet, dambıllar, ağırlık sehpaları, ağırlık barları, koşu bandı, yatay bisiklet gibi tüm spor aletleri mevcut.

“Fitness, dışarıda yaptıkları spor branşlarına olumlu etki yapıyor”
Sağlık İşleri Dairesi bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde görev yapan fitness antrenörü Emirhan Uka, sporun özel gereksinimli bireyler için önemine değinerek, "Özel gereksinimli bireylerimizle, genel olarak 18 yaş ve üstü gruplarla fiziksel uygunluk ve egzersiz aktiviteleri yapıyoruz. Uzun soluklu ise vücudun kas ve iskelet sistemini güçlendiren antrenmanlar yapıyoruz. Bizim çocuklarımız genel anlamda yoğun bir şekilde fitness yaptıklarında, dışarıdaki spor branşlarında daha başarılı, daha verimli oluyorlar, sosyal hayata daha fazla adapte olabiliyorlar” dedi.
Uka, özel gereksinimli bireyleri engel durumuna göre spor aletlerine yönlendirdiklerini belirterek, “Şu an 40’a yakın öğrencimiz var ve sürekli olarak kayıtlar artmakta. Biz burada; ortopedik engelliler, işitme engelliler, nörogelişimsel bozukluk olan zihinsel engelliler, down sendromlular gibi birden fazla engel gruplarına hizmet veriyoruz” diye konuştu.
Ailelerden olumlu dönüş aldıklarını vurgulayan Uka, “Daha önce böyle bir hizmetin olmadığını söylüyorlar ve şu an böyle bir hizmet olduğu için çok memnunlar. Çocuklardan da güzel dönüşler alıyoruz. Bazı dezavantajlı gruplarımız daha önce hiç spor salonuna gitmediklerini ifade ediyorlar. Şu an böyle bir salondan ücretsiz bir şekilde faydalandıkları için çok mutlular. Biz burada onlarla öğretmen öğrenci ilişkisi değil, daha çok onlara yakın ve sosyal hayata hazırlayıcı bir evremiz oluyor. Çocuklar buraya diğer aktiviteler için de geliyor, ama fitness salonunu daha çok seviyorlar. Burada çok rahatlar. Çok eğleniyorlar ve çok mutlular" ifadelerini kullandı.
21 yaşındaki Yaren Saraçer, fitness salonundan faydalanan bireylerden. Yürümekte güçlük çeken ve tekerlekli sandalyeden destek alan Yaren, günlük hayatta kendisini zorlayan kilolarından fitness salonu sayesinde kurtuldu. Spor salonunda yaptıklarını anlatan Yaren, “Ayaklarımın daha güçlü olması için ilk önce ayakta çalışıyoruz. Sonrasında kollarımı çalıştırıyoruz. Daha sonrasında diğer aletlerde spor yapıyoruz. Yeni aletlerle çalışıyoruz. 3 aydır faydalanıyorum. Daha öncesinde fazla kilomdan dolayı yürümekte çok zorluk çekiyordum. Kemiklerimde ağrılar oluyordu. Spora başladıktan sonra kemik ağrım hiçbir şekilde kalmadı. Daha iyi yürüyorum. Hocalarımız da çok yardımcı oluyor. Fitness salonuna geldiğimde çok rahatlıyorum. Hareketler bana çok yardımcı oluyor. Daha iyi hissediyorum” şeklinde konuştu.
Fizik tedavi sürecinin de devam ettiğini sözlerine ekleyen Yaren, “Orada da fizyoterapistlerimiz yardımcı oluyorlar. Orada çok fazla hareketler yapmıyorduk. Daha sonrasında Büyükşehir Belediyesi’nin bir spor salonu açtığını duyduktan sonra buraya başladım. Burası daha iyi, yardımcı oluyorlar ve burada daha çok hareket var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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