Başkan Seçer: "Çalışan, işini hakkıyla yapan, israftan kaçan bir belediye var" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Toroslar ilçesinde vatandaşlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Toroslar ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Seçer, Toroslar’da Bekiralanı, Soğucak, Ayvagediği ve Gözne mahallelerini ziyaret etti. Geride kalan 3 yıl içinde gerek Mersin merkezde gerekse de ilçelerde çok önemli hizmetleri ve projeleri hayata geçirdiklerini, her soruna çare bulduklarını ifade eden Başkan Seçer, “Biz zaten sorunları çözmek için varız. Herkesin içi rahat etsin. Engellemeler ve olumsuzluklar karşısında ağlamak zayıf adamların işidir. Biz güçlü adamız” dedi.

3 yıllık belediye başkanlığı süresince az konuşup, çok iş yaptıklarına vurgu yapan Seçer, “3 yıl önce görevi devraldığımız günden bugüne yeni bir belediye ekibi olmanın, pandemi sürecinin ve hemen arkasından başlayan ekonomik krizin oluşturduğu bütün sıkıntıları en dipte tutarak, Mersin'e olması gereken hizmetlerin yapılması için gayret sarf ettik. Kaynakları en akılcı şekilde kullanıyoruz” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hizmetler için kullandığı ve kullanacağı bütçe hacminin de büyüdüğünü belirten Seçer, "Göreve geldiğimizde 3 milyar lira bütçesi olan bu yapının, 3 milyar lira da borcu vardı. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesinin, MESKİ ve bağlı kuruluşları ile birlikte yaklaşık 9 milyar lira bütçesine karşılık, 2 milyar 250 milyon lira borcu var. Daha önce bir bütçeye bir borç vardı. Şimdi yaklaşık 4 bütçeye bir borç var. Mersin Büyükşehir Belediyesinin nereden alınıp, nereye taşındığını görmek açısından bir mukayese. Biz bu bütçeyi sizler adınıza kullanıyoruz. Allah hiçbir siyasetçiyi, kul hakkına tenezzül ettirip, sokakta yürüyemez hale getirmesin” şeklinde konuştu.



“Bizden kaynaklı olmasa da vatandaşın sıkıntısına seyirci kalamayız”

Büyükşehir Yasası’ndan kaynaklı bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Seçer, “Kanun şöyle, biz MESKİ olarak ilçe belediyesi sınırları içinde bir çalışma yapacağımız zaman onlara yazı yazarız. Bize onay verirler. Biz çalışmayı yaparız, onlar üstünü kapatır, faturayı da MESKİ'ye gönderirler. MESKİ de bunu öder. Şu ana kadar bu yapılmamış. Gözne’de de aynı sorun var. Herkes de haksız bir şekilde MESKİ’ye yükleniyor. Şimdi ben arkadaşlara talimat verdim. Bundan sonra Toroslar bölgesinde, ara sokaklar da dahil yama işlemlerini Büyükşehir olarak biz üstleneceğiz. Her ne kadar bizden kaynaklı olmasa da, vatandaşın sıkıntısına seyirci kalamayız. Biz Gözne caddesi Ayvagediği'nin kanalizasyonunu yapıyoruz. Arıtma tesisini yapıyoruz. Ara caddelerde olan tahribatlara bakın. Fakat ana caddeler tertemiz Gözne’de. Bayram öncesi hepsini yaptık, bitirdik. Ara caddeler olduğu gibi duruyor” ifadelerini kullandı.



“Bizim belediyemizde adaletsizlik, israf ve yolsuzluk olmaz”

Mersin’de kaynakları en verimli şekilde kullandıklarını, fakat 1 milyon 900 bin nüfusa göre bütçe alıp, kayıtlı ve kayıtsız Suriyeli sığınmacılarla birlikte 2,3 milyon kişiye hizmet götürmek için çabaladıklarını belirten Seçer, “Biz her şeye rağmen Mersin'in mevcut gücünü bu ilave yükle beraber en akılcı şekilde, israftan uzak, doğru zamanda doğru işler yaparak, gereksiz projelere milyonlarca lira ödemeyerek kullanıyoruz. Bizim 2 çizgimiz var. Bir; bizim belediyemizde adaletsizlik olmaz. İki bizim belediyemizde israf olmaz. Yolsuzluk olmaz, para buharlaşmaz. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz” dedi.

Mersinlilerin hizmetin en iyisine layık olduğunu ve bunun için çalıştıklarını vurgulayan Seçer, “Yaptığımız yolları, köprülü kavşakları, hizmetleri görüyorsunuz. Aldığımız otobüsler Avrupa standardında. O sarı limon otobüsler Türkiye'de ilk kez Mersin Büyükşehir Belediyesine geldi. Otobüslerimiz bu bölgeye günde 16 sefer yapıyor. Vatandaşlar memnun ve ek sefere ihtiyaç duymuyor. Gelen talepler üzerine otobüs güzergahlarını yeniden gözden geçireceğiz. Toplu taşıma maliyetinin yüzde 80’nini belediye olarak zaten biz karşılıyoruz. Bizim taşıma ücreti olarak vatandaştan topladığımız ücret, toplu taşımada yıllık masrafımızın yüzde 20’si bile değil” diye konuştu.

Bu bölgede su ile ilgili önemli sorunların ortadan kalktığını memnuniyetle gördüğünü söyleyen Seçer, “Ben daha önce de bu bölgeye geldim. En temel sorun suydu. MESKİ'nin feraseti sayesinde Bekiralanı, Soğucak, Kepirli, Gözne ve Ayvagediği başta olmak üzere, bütün bu bölgenin su sorunu ortadan kalktı. Son iki yıldır suyla ilgili bir şikayet bizim kulağımıza gelmiyor. Demek ki akıllı işler yapılırsa, doğru projeler yapılırsa hiçbir sorun kalmaz” ifadelerini kullandı.

MESKİ'nin ticari bir kurum olmadığını ve gelirlerinin yaklaşık yüzde 95'inin su fatura bedellerinden oluştuğunu ifade eden Seçer, “MESKİ bir ticari kurum değil. Biz su fiyatlarını belirlerken kar elde etmeyi değil, yapacağımız yatırımları göz önüne alırız. Suyun maliyetini göz önüne alırız. Şu anda suyu, mümkün olan en ucuz fiyata veriyoruz” dedi.

Mahalle muhtarları da Başkan Seçer'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, desteklerinin devam etmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.