Keçiboynuzu hırsızlarını vatandaşlar yakaladı

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Mersin’in Aydıncık ilçesinde vatandaşlar, keçiboynuzu (harnup) hırsızlarını yakalayarak, jandarmaya teslim etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Aydıncık ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal kesimde bulunan mahallenin ormanlık alanındaki keçiboynuzu ağaçlarına yaklaşık 3 yıldır dadanan hırsızlar, hasat zamanı gelerek keçiboynuzunun meyvelerini toplayarak kayıplara karışıyordu. Bu yıl nöbetleşe keçiboynuzu ağaçlarını beklemeye başlayan vatandaşlar, yabancı 3 şahsın ağaçların bulunduğu bölgeye girdiğini tespit etti. Bunun üzerine bahçeye baskın yapan mahalleli, meyveleri toplayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin topladığı 2 ton keçiboynuzuna ise el koydu.

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