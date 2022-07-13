Keçiboynuzu hırsızlarını vatandaşlar yakaladı

Mersin’in Aydıncık ilçesinde vatandaşlar, keçiboynuzu (harnup) hırsızlarını yakalayarak, jandarmaya teslim etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Aydıncık ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal kesimde bulunan mahallenin ormanlık alanındaki keçiboynuzu ağaçlarına yaklaşık 3 yıldır dadanan hırsızlar, hasat zamanı gelerek keçiboynuzunun meyvelerini toplayarak kayıplara karışıyordu. Bu yıl nöbetleşe keçiboynuzu ağaçlarını beklemeye başlayan vatandaşlar, yabancı 3 şahsın ağaçların bulunduğu bölgeye girdiğini tespit etti. Bunun üzerine bahçeye baskın yapan mahalleli, meyveleri toplayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, şüphelilerin topladığı 2 ton keçiboynuzuna ise el koydu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.