30 Ağustos Zafer Kupası heyecanı başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ dolayısıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen ‘Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası' heyecanı başladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel’in, Çavak Mahallesi ile Karahacılı Mahallesi arasında gerçekleşen karşılaşmanın başlama vuruşunu yapması ile start alan turnuvada 26 takım, her hafta sonu yapılacak karşılaşmalarla 30 Ağustos Zafer Kupası’nı kaldırmak için ter dökecek.

26 Takım Zafer Kupası için ter dökecek

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası, artık geleneksel bir hale geldi” dedi. Turnuvanın, geçtiğimiz yıllarda pandemi koşulları dolayısı ile yapılamadığına dikkat çeken Gökbel, “26 takımın katıldığı bu turnuva 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 3’üncülük, 4’üncülük ve final maçları ile sona erecek. Ben katılan tüm takımlarımıza, hocalarına ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Zafer Kupası’nın özellikle futbolcularımız için sakatlanmadan, kardeşçe ve barış içinde geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gökbel’in konuşmasının ardından turnuvanın ilk karşılaşması Çavak ile Karahacılı Mahalleleri arasında oynandı. Dört grup halinde mücadele edilecek olan ‘Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası'nda; A Grubunda Emirler, Kocayer, Arslanköy, Sarılar, Davultepe, Gökçebelen ve Turunçlu Mahalleleri, B Grubunda Değirmençay, Tepeköy, Kocavilayet, Akarca, Eski Mezitli ve Çiftlikköy Mahalleleri, C Grubunda Kuyuluk, Çavuşlu, Uzunkaş, Arpaçsakarlar, Bozön, Çevlik ve Menteş Mahalleleri, D Grubunda ise Çavak, Doğançay, Karaisalı, Karahacılı, Kaleköy ve ev sahibi takım olan Fındıkpınarı mücadele edecek.

Turnuvanın açılış karşılaşmasını gerçekleştiren Çavak ve Karahacılı Mahalleleri arasındaki karşılamayı Karahacılı Mahallesi 2 0 kazanırken, diğer karşılaşmalar şu şekilde sonuçlandı: "Kaleköy 0 Fındıkpınarı 2, Doğançay 2 Karaisalı 7, Menteş 5 Bozön 1, Kuyuluk 6 Arpaçsakarlar 1, Çavuşlu 1 Uzunkaş 2, Değirmençay 3 Eski Mezitli 3, Çiftliköy 3 Akarca 0, Tepeköy 0 Kocavilayet 1, Turunçlu 0 Davultepe 5, Emirler 8 Sarılar 0, Kacayer 0 Arslanköy 1"

Her hafta sonu oynanacak olan ‘Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası' futbol karşılaşmalarında final mücadelesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilecek.

