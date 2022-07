Başkan Seçer, ilçe ziyaretlerine Erdemli ile devam etti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin Büyükşehir Belediyesinin kasası artık daha düzenli"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kasası ve muhasebesinin artık daha düzenli olduğunu belirterek, "Parayı kontrollü harcıyoruz. Bir taraftan geriden gelen 3 milyar liralık borcu öderken, diğer taraftan 3 yıldır önemli hizmetler yapıyoruz" dedi.

Seçer, Kurban Bayramı’nda başladığı ilçe ziyaretlerine Erdemli ile devam etti. Erdemli Çiriş Mahallesi ile başladığı ziyaret turunu Arslanlı, Aydınlar, Güzeloluk, Harfilli, Güneyli, Akpınar ve Evdilek mahalleleri ile sürdüren Başkan Seçer, bölge halkının istek ve taleplerini dinledi. Bayram tatilini fırsat bilerek vatandaşlarla daha çok zaman geçirmek istediklerini söyleyen Seçer, “Siyasetçi vatandaşın içinde olacak. Biz kendimize, hizmetlerimize, niyetimize, zihniyetimize, çalışma azmimize güveniyoruz. Onun için de vatandaşla beraber olmaktan, sokakta olmaktan, onlarla oturup konuşmaktan çok mutlu oluyoruz. Bir siyasetçinin mutluluğu, vatandaşından aldığı teşekkür ve hayır duasıdır” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 16 bin kilometrekare alana hizmet yapma mücadelesi içerisinde olan, çalışkan bir belediye olduğunu vurgulayan Seçer, “Gece, gündüz, yağmur, çamur, kar, kış, bayram, seyran demeden çalışmak zorundayız. Çok hizmet yapmak durumundayız. Aciz insanların düştüğü duruma düşüp, bahane üretemeyiz. Çünkü, güçlü bir belediyeyiz ve onun başındaki belediye başkanı, sizin adınıza sapasağlam orada görevini yapmaya devam edecek. Bizler, böyle bir kente hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Belediye, sizin kalbinize girmek için var. Belediye sizin her şeyiniz, aileniz. Sakın ola ki, bizi ailenin dışında biri olarak görmeyin. Kendinizi, bize yakın görün” ifadelerini kullandı.



“Birçok zorlukla karşılaşsak da hizmetlerimizi gerektiği gibi yapıyoruz”

Mersin’in ve tüm Türkiye’nin daha iyi noktalara gelebilmesi için çok çalışılması gerektiğini belirten Seçer, “Mersin’in daha iyi noktalara gelmesi için, çok daha fazla çalışmamız lazım. 81 vilayette hizmet eden insanların, halka hizmet eden insanların bu anlayış içerisinde olması lazım. Bizim belediyelerimiz tüm Türkiye'de çalışıyor. Birçok zorlukla karşılaşsak da hizmetlerimizi gerektiği gibi yapıyoruz. Aynı şekilde çalışmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kent genelindeki muhtarlarla olduğu gibi, Erdemli’ye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla da iletişimlerinin son derece iyi olduğunu aktaran Başkan Seçer, muhtarların Büyükşehir Belediyesinde her zaman taleplerini dinleyecek yetkili bulabildiğini ifade ederek, “Muhtar; vatandaş ve belediye arasında bir köprüdür. Muhtar ne kadar başarılı ise hizmetler de o kadar iyi gelir. Bu sayede biz de başarılı oluruz” dedi.



“Mersin Büyükşehir Belediyesi düzlüğe çıktı”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin her anlamda güçlü olduğunu kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "Mersin Büyükşehir Belediyesini devraldığımız günden bugüne çok şey değişti. Her şeyden önce Mersin Büyükşehir Belediyesinin kasası ve muhasebesi artık daha düzenli. Parayı kontrollü harcıyoruz. Bir taraftan geriden gelen 3 milyar liralık borcu öderken, diğer taraftan 3 yıldır önemli hizmetler yapıyoruz. Şu anda Türkiye'deki belediyeler içerisinde mali disiplinini sağlamış, kendi koşullarına göre en takdire şayan belediyelerden biridir Mersin Büyükşehir Belediyesi.”

Bir belediye başkanının parayı israf etmeden kullandığı taktirde, sıkıntısız hizmet yapabileceğini vurgulayan Başkan Seçer, “Çalmazsan, çaldırmazsan bir de israf etmezsen, bir süre sonra düze çıkarsın. Çok şükür 3 yıl geçti. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi düzlüğe çıktı. Kimseye de muhtaç değiliz. Birçok belediye sıkıntı yaşıyor ama Mersin Büyükşehir Belediyesinin programları tıkır tıkır işliyor. Demek ki akılcı yönetim, akıllı yönetim, israf etmeden yönetim işi çözüyor” ifadelerini kullandı.



“Bu bölgede vatandaşlarımız suyu yüzde 75 indirimli kullanıyor”

Sulama suyunun tonunu 6 liraya kullandığını söyleyen bir vatandaşa cevaben Başkan Seçer, “Sulama suyu bize ait değil. İçme suyu ücreti konusunda ise Arslanlı, Aydınlar, Güzeloluk, Güneyli ve Evdilek gibi yerleşim bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız, merkezdeki vatandaşlarımıza göre suyu yüzde 75 indirimli kullanıyorlar. MESKİ, her noktaya temiz içme suyu götürmek için mücadele ediyor. MESKİ, Türkiye'de Sular İdaresi içerisinde gerçekten örnek kurumlardan biri” diye konuştu.

Vatandaşların mezarlıklarla ilgili taleplerini de değerlendiren Başkan Seçer, “Mezarlık konusu, 2022 yılında yapılacak iş çerçevesinde öne alındı. Bu yıl içerisinde Erdemli bölgesinde 60 mahallemizdeki mezarlıkların çevre çiti, musalla taşı, sundurma gibi ihtiyaçlarını tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.



“Her belediye kendi görevini hakkıyla yapacak”

Vatandaşların yolla ilgili taleplerini de dinleyen Başkan Seçer, kendilerine ait olmayan yol ağına müdahale edemeyeceklerini ifade etti. Bu konuda ilçe belediyelerini göreve davet eden Başkan Seçer, “Herkes görevini yapacak. İlçe belediyesi buradaki sorunu görecek ve gereğini yapacak. Tarsus'taki de öyle, Anamur’daki de öyle, Aydıncık'taki de öyle. Yani CHP’lisi de, AK Partilisi’ de, MHP’lisi de öyle. Bütün belediye başkanları, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini hakkıyla yapacak” şeklinde konuştu.

İlçe belediye başkanlarına seslenen Başkan Seçer, sorumluluk alanları konusunda vatandaşın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini de vurguladı. Seçer, şunları söyledi: “Buradan bütün ilçe belediye başkanlarına sesleniyorum; bürokratlarımız kendi görev alanlarında görevlerini hakkıyla yapsın. Ben kendi bürokratlarımı uyarıyorum. Benim hiçbir bürokratım kendi görev alanımızla ilgili yalan söyleyip de ‘burası ilçenin’ diyemez. Dediği anda tespit eder, görevine son veririm. İlçe belediye başkanları da benim gösterdiğim hassasiyeti göstersin ki, halk mağduriyet yaşamasın. Ben arkadaşlarıma talimat verdim. Zaten bize ait olan grup yolları yapılıyor. Köy merkezinde çok elzem olan, bizi de fazla yormayacak yerleri de görevim olmadığı halde vatandaşımız mağduriyet yaşamayın diye yapabilirim. Fakat ilçe belediyeleri, kendi görev alanlarıyla ilgili vatandaşa yanlış bilgi vermesin.”

