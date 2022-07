Başkan Seçer: "Yatırımları ezbere yapmıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke’ye gerçekleştirdiği ziyarette Ören, Kırobası, Uzuncaburç ile İmamlı Mahallelerinde vatandaş ve esnafla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke’ye gerçekleştirdiği ziyarette Ören, Kırobası, Uzuncaburç ile İmamlı Mahallelerinde vatandaş ve esnafla buluştu.

Silifke ziyaretinin ilk durağı olan Ören Mahallesi’nde tüm vatandaşların geçmiş bayramını kutlayan Başkan Seçer, 3 yıl içerisinde yaptıkları icraatlar hakkında bilgi verdi. Gerek merkezi yönetimde gerekse de yerel yönetimlerde mevcut bütçelerin doğru kullanılması halinde, çok daha iyi noktalara gelineceğini vurgulayan Seçer, “Şu anda Mersin'de bunun örneğini yaşıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, aslında çok güçlü kaynaklara sahip. İşte biz 3 yıldır bu güçlü kaynaklarla, bir taraftan geçmiş dönemin bıraktığı borçları öderken, diğer taraftan da halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri eksiksiz olarak yerine getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Erdemli siyasete doğru üslupla erişilebileceğini ifade eden Seçer, yapılan hizmetlerin de adil bir şekilde yorumlanması gerektiğine vurgu yaptı. Seçer, “Birincisi, mutlaka eleştiriye açık yönlerimiz var ama samimiyetimizi, azmimizi, şevkimizi, mücadele anlayışımızı eleştirmek günah olur. Çok gayretliyiz, çok çalışıyoruz, daha iyi işler yapmak istiyoruz. İkincisi bizim adaletsiz davrandığımızı söylemek, bana göre samimiyetten uzak" diye konuştu.



“Üretimin artmasını ve tarımın desteklenmesini önemsiyoruz”

Ziyaret ettiği bölgelerin çalışkan ve üreten insanlara sahip olduğunu aktaran Seçer, “Bölgemiz tarım bölgesi. Biz de yönetim olarak, tarımsal ve hayvansal üretimi önemsiyoruz. Üretilen her ürünün, sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması için de, öncelikle yollarımızın kaliteli olması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda bu söylediklerimizi uyguluyoruz. ‘Tarım desteklenmeli’ dedik, destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İnsanların doğduğu yerde doyması, yani köyünde üretim yapmasını amaçladıklarını kaydeden Seçer, “Bu bölgeye sulama borusu desteğimiz yapıldı. Sadece Silifke bölgesine bu yıl 5 bin metrenin üzerinde çelik boru dağıtımlarımız olacak. Biz her yıl 60 ile 100 kilometre arası sulama borusu dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Herkes bizden hamur yoğurma makinesi alabilir. Aslında bu destekleri vermek zorunda değiliz. Özüne bakarsanız, bu tür destekler normalde bizim görevimiz değil. Yani biz bu destekleri yapmak zorunda değiliz. Biz bu katkıyı, üreticilerimize tarımsal destek çerçevesinde yapıyoruz. Göreve geldiğim günden, geçtiğimiz yıl sonuna kadar tarıma, o zamanın parasıyla 68 milyon lira direkt destek yaptık. Belki de bugünkü parayla güncellerseniz o destek, 200 milyon liraya tekabül edebilir” şeklinde konuştu.

Seçer, Silifke’nin kırsal mahallelerine yapılan tarımsal desteğin yanı sıra, hayvancılık anlamında da katkıları olduğunu belirterek, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesinden, Silifke’de yaşayan vatandaşların da yararlandığını hatırlattı.



“Belediyeyi, her kesimin güvendiği bir yapıya kavuşturduk”

Yönetim anlayışı ve mali disiplin sayesinde birçok belediyeden çok daha iyi durumda olduklarına vurgu yapan Seçer, “Büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere, birçok belediyeden çok daha iyi durumdayız. Çünkü, ne yaptığımızı biliyoruz. Gelen paramızı biliyoruz, harcamalarımızı biliyoruz. Dışarıya güven verdiğimiz için, ödemelerimizi düzgün ve zamanında yaptığımız için, çok sayıda firma ve müteahhit, ihalelerimizi almak için sıraya giriyor” dedi.

Yaptıkları hizmetleri de denetlediklerini söyleyen Seçer, “Biz yapılan hizmetleri sıkı sıkıya denetliyoruz ama vatandaşlarımız da bu konuda bize yardımcı olursa, hizmetlerimiz daha düzgün gelir" diye konuştu.

Başkan Seçer’in Silifke’de son durağı ise İmamlı Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesinden, her partiye mensup insanların memnun olduğunu ifade eden Seçer, “Belediyemiz düzenli bir belediye. Belediyemizin mali disiplini dört dörtlük. Bu belediyeden Ak Partili de memnun, MHP’li de memnun, herkes memnun. Biz kamuoyu ölçümleriyle çalışıyoruz. Ben bir yıl sonranın yatırım programını yaparken, tüm şehri taratıyorum. Anamur'dan Tarsus’a kadar ilçe ilçe. Biz yatırımları planlarken hangi bölgelerde halk ne istiyor, talepleri ne doğrultuda, hangi hizmeti istiyor, bunları belirliyoruz. Ezbere iş yapmıyoruz. Bir ertesi yıl o yatırımı yaptığımız zaman bakıyoruz ki, memnuniyet olumlu anlamda 180 derece değişmiş, yüzde yüz artmış. Biz bilinçli belediyecilik yapıyoruz. Herkes belediyenin ve başkanın bir gayret içinde olduğunun farkında” dedi.

Tarihi öneme sahip Uzuncaburç’u da ziyaret eden ve Büyükşehir Belediyesi olarak Uzuncaburç’a katkı sağlamak için akademik destek aldıklarını da ifade eden Seçer, “Uzuncaburç hakkında sunum yapan hocalara, ‘ne diyorsanız belediye olarak varız. Yeter ki bu çalışmaları istikrarlı bir şekilde, etkin bir şekilde, lafta kalmayacak bir şekilde yapalım’ dedim. Uzuncaburç’u, Mersin'in onur duyacağı bir turistik nokta haline getirelim. Çünkü, burada parayla ölçülemeyecek kadar değerli, binlerce yıllık bir tarih var. Belediye olarak bu bölge için, gerçekten çok önemli katkılar yapacağız. Yeter ki burayı ayağa kaldıralım. Biz zaten bir ön çalışma yapmıştık. Şimdi arkadaşlarım bu çalışmaya devam ediyorlar. Kısa bir süre sonra burayı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tanıdığı muazzam bir yer haline getirebiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.