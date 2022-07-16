Mersin´de 15 Temmuz şehitleri anıldı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, demokrasi şehitlerini andı.

Anma töreni kapsamında Vali Ali Hamza Pehlivan, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ellerinde bayraklarla Millet Bahçesi´nde buluşup, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Mersinliler, şehitler için dua etti. Törende konuşan Vali Pehlivan, "6 yıl önce olduğu gibi bugün de demokrasimize sahip çıkıyoruz. Bu yılki etkinliklerin ana teması `Türkiye Aşkıyla´. Biz millet olarak Türkiyemize aşığız. Bu aşk, millet, devlet ve medeniyet geleneğine dayanıyor. Çünkü bizim medeniyetimiz sevgi medeniyetidir, bizim medeniyetimiz hoşgörü medeniyetidir. Tarih boyunca birliğimizi, beraberliğimizi, bağımsızlığımızı hazmedemeyen şer odakları tarafından suiistimal edilmeye çalışılmıştır. Şer odaklarının maşası FETÖ terör örgütü de bizim bu hoşgörümüzden yararlanarak değerlerimizi suistimal etmeye çalışmıştır. Bu şer odakları bizim milletimizin şefkati vardır ama bir de celal yüzü vardır. İşte bu celal yüzü ortaya çıktı. Şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından meydanda demokrasi nöbeti tutuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-07-16 00:19:50



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