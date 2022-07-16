Mersin'de 'Köy bizim şenlik bizim' etkinlikleri sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu’nun (TADEKA) desteği ile düzenlenen 'Köy bizim şenlik bizim' etkinlikleri Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerindeki programlarla devam etti.

Dans gösterisinden çömlek atölyesine, yüz boyamadan sosis balon şova, HacivatKaragöz gösteriminden orta oyununa, halat çekmeden çuval yarışına kadar pek çok aktivitenin yer aldığı etkinlikler, çocuklara unutamayacakları anlar yaşatırken, büyüklerin de oldukça hoşuna gitti.



Sebil’de okul bahçesinde gerçekleştirildi

Yayla turizmi açısından bölgenin önemli uğrak noktalarından olan Çamlıyayla’nın Sebil Mahallesi’nde okul bahçesinde düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu. Sebil sakinlerinin yanı sıra yaylacıların da ilgi gösterdiği programda, çocuklara çeşitli hediyelerle birlikte limon dondurma ikramı da yapıldı. Etkinlikte, TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu sanatçılarından Lütfi Hasoğlu’nun hazırladığı resim sergisi de yer aldı. Programda konuşma yapan Sebil Mahallesi Muhtarı Coşkun Küçük, “Programı düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve buradaki çalışan arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocukların ve yetişkinlerin de eğlendiği bir etkinlik”

Sıcak yaz aylarını Sebil’de geçiren yaylacılardan Fatoş Seriner, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu etkinlikten dolayı Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Etkinlikte çocuklarımız da yetişkinler de gönüllerince eğlendi” ifadelerini kullandı.



Gülek’te kortej yürüyüşüyle başladı

Tarsus’a bağlı olan ve yine yaylalık yerleşim yerlerinden Gülek’te ise şenlik, kortej yürüyüşü ile başladı. Gülek merkezde gerçekleşen programa mahalle sakinlerinin yanı sıra, yaylacılar da yoğun ilgi gösterdiler. Tüm etkinlik programları eğlence içerisinde geçti. Çocuklar, etkinlik ekibinde yer alan Pamuk Prenses, palyaço ve diğer karakterlerle oyunlar oynadılar.

“Dondurmanın tadı da çok güzel”

Hem etkinliği hem de dondurmayı oldukça beğendiğini söyleyen çocuklardan Toprak Akkuş, “Buradaki tüm etkinlikleri düzenlediği için Vahap Amcaya çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dondurmanın da tadı çok güzel. Çok eğlendik bugün” dedi.

Gülek Mahallesi Muhtarı Tuncay Seyrek etkinlikte yaptığı konuşmada, “Böyle bir programı yaptıkları için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

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