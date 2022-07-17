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Kestel Kanyonu doğa tutkunlarını ağırlıyor Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği üyesi Ahmet Vurganer: “Türkiye’nin üç büyük kanyonu var. Ben Kestel’i iki numaraya yazarım. Kestel, her hali ile Türkiye’nin en güzel kanyonu"

İHA

Kestel Kanyonu doğa tutkunlarını ağırlıyor Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği üyesi Ahmet Vurganer: “Türkiye’nin üç büyük kanyonu var. Ben Kestel’i iki numaraya yazarım. Kestel, her hali ile Türkiye’nin en güzel kanyonu"

Akdeniz ve Toroslar’ın saklı cenneti Kestel Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde yurt içi ve yurt dışından doğa tutkunu sporcuları konuk etti.
Mersin’in doğa turizmi açısından bugüne kadar keşfedilememiş en önemli bölgesi olan Mut ilçesindeki Kestel Kanyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonla Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği üyelerini konuk etti. Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği üyesi 7 kişilik ekip, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Mut Söğütözü Yaylası'nda bulunan tarihi köprüden kanyona giriş yaptı. 5 gün boyunca zorlu engelleri aşarak kanyon boyunca ilerleyen grup, Mut Yıldız köyü mevkiinde kendilerini bekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Selahattin Arslan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Şube Müdürü Ferruh Baş ve beraberlerindeki ekip tarafından karşılanarak parkuru tamamladı.

“Türkiye’deki üç büyük kanyondan, Kestel’i iki numaraya yazarım”
70'ten fazla ip inişi bulunan Kestel Kanyonu’nda en uzun ip inişini Türkiye'de bir kanyonda bulunan en uzun şelale olan 85 metrelik şelaleden yapan ekip, Kestel Kanyonu’nun doğa ve kanyon sporları açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği üyesi Ahmet Vurganer, “Bu kanyonun özelliği, Türkiye’de sadece iki kanyonda var. Kanyonun girişinden bakıldığı zaman çıkışını görebiliyorsun. Türkiye’nin üç büyük kanyonu var. Serik, Antalya Tazı Kanyonu ve Kestel. Ben Kestel’i iki numaraya yazarım. Kestel, her hali ile Türkiye’nin en güzel kanyonu. Türkiye’de hiçbir kanyon, performans olarak Kestel’in yanına yaklaşamaz. Herkesin geçebileceği bir kanyon değil, çok fazla güç istiyor” dedi.

“Dağcılar için Everest ne ise kanyoncular için de Kestel o”
Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği sporcusu Erkan Hubup ise, 5 günlük parkur sonrasında yaptığı açıklamada Kestel Kanyonu geçişinin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, “Dağcılar için Everest’e çıkmak ne anlam taşıyorsa, kanyoncular için de Kestel Kanyonu’nun doğu kolunu geçmek o anlamı taşıyor. Çok zor, çok olağanüstü bir kanyon ve her etabı bizi hayranlık içinde bıraktı” diye konuştu.

“Kestel Kanyonu, Türkiye ve dünyaya tanıtılmalı”
Kestel Kanyonu’nun Türkiye’deki tüm kanyonların karması bir kanyon olduğuna dikkat çeken Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği üyesi Bukay İnce, “Türkiye’de hiçbir kanyonda olmayandan daha çok ip inişleri, yüzme alanları, havuzlar, yüksek atlamalar var. Bunlar da kanyonu Türkiye’de birinci sırada göreceğimiz bir kanyon yapıyor. Türkiye’ye ve dünyaya bunu aktarmak için gereken şeyleri yapacağım" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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