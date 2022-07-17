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Seçer, ilçe ziyaretlerini Tarsus'la tamamladı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kırsal mahallelerde yaşanan su sorunları sıfıra indi"

İHA

Seçer, ilçe ziyaretlerini Tarsus'la tamamladı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kırsal mahallelerde yaşanan su sorunları sıfıra indi"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı tatili ve devamında başlattığı ilçe ziyareti programını Tarsus’la sona erdirdi.
Ziyaretlerinde 3 yıldır görev başında olduklarını hatırlatarak, tek hedeflerinin Mersin halkına gerektiği gibi hizmet etmek olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Yaptığımız icraatlar, özellikle de sosyal hizmetler konusunda hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde Türkiye’nin tamamı, Mersin Büyükşehir Belediyesini duydu. Tüm Türkiye, Mersin Büyükşehir Belediyesini gıpta ile izliyor” dedi.
Temel belediyecilik hizmetleri olan yol, asfalt, içme suyu gibi çalışmaların her zaman yapılabileceğini belirten Seçer, “Fakat vatandaşın canı yanıyorsa, hastaysa ve bakanı yoksa, karnı açsa, ne yapsın o yolu? Bizim önceliğimiz, insanlarımızın huzuru ve mutluluğu. Kent olarak da belediye olarak da çok güçlüyüz. Ama bu kentin yoksulu da çok. Bunu da göz önünde bulundurarak, sosyal belediyecilik hizmetlerine ağırlık verdik. Vatandaşın içini ısıtmak için bedava çorba dağıtmaya başladık. Sonrasında ‘Mahalle Mutfakları’nı kurduk. 1 ekmeğin 4 lira olduğu Mersin’de, kent genelinde 30 noktada 3 çeşit yemeği 3,5 liradan veriyoruz. Bu noktalardan Mersin’de ve Tarsus’ta geliri düşük insanlar ile Tarsus ve Mersin Üniversitesi’nde okuyan çocuklarımız, okul çıkışlarında 3,5 liraya yemeğini alsın, evine götürsün, afiyetle yesin, kimseye muhtaç olmasın diye bu hizmeti başlattık” diye konuştu.

“Halkın yanında bir belediye yönetimi nasıl yapılır, tüm Türkiye görüyor”
Bu hizmetleri gerçekleştirdiklerinde alay edenler, küçümseyenler ve ‘çorbayla, yemekle belediyecilik mi olur’ diyenler olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, “Bunu kimler söyledi? Belediyecilik denilince aklına rant elde etmek, cebini doldurmak, yandaşlarını doyurmak, kaynakları betona yatırmak gelenler söyledi. Halkın yanında, yoksulun yanında bir belediyecilik anlayışına uzak olanlar, buna alışmamış olanlar söyledi. Fakat, Mersin’den tüm Türkiye’ye yoksulun, çocuğun, kadının, emekçinin, öğrencinin yanında bir belediye başkanlığı, bir belediye yönetimi nasıl yapılır göstereceğiz, gösteriyoruz da” ifadelerini kullandı.

“Sadece akaryakıt alımından yıllık 5060 milyon lira tasarruf sağladık”
Göreve geldiğinde belediyenin gelirinin çok iyi olduğunu, ancak bir dengesizliğin söz konusu olduğunu gördüklerini aktaran Başkan Seçer, “Belediyenin hakikaten çok iyi bir geliri var. Ama o dönem belediyenin gücü kadar da borcu vardı” dedi. Belediyecilikte verilen yanlış kararların, kaynak israfına neden olduğunu kaydeden Seçer, “Belediyeye ait çok büyük binalar yapılmış. Hepsi bomboş duruyor. Gereksiz projeler, gereksiz binalar. Biz durumu düzelttik” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesinin rutin giderlerinden birinin de akaryakıt olduğunu ifade eden Seçer, şöyle devam etti; "Bu yeni akaryakıt fiyatları ile bizim yıllık akaryakıt tüketimimiz 500 milyon liraya doğru gidiyor. Ben göreve geldiğimde 120 milyon lira civarındaydı. Sonra 150’ye çıktı. Sonra akaryakıt fiyatları patladı ve bu yıl 500 milyona dayandı. Biz yönetime geldiğimizde akaryakıtı yüzde 1 iskonto ile alıyorlardı. Yani 100 milyonluk akaryakıtta 1 milyon liralık indirim alıyorlardı. Bunda bir yanlışlık var dedik. 2020 yılında 100 milyon liralık akaryakıtı, biz 13.5 milyon lira indirimli almaya başladık. Her 100 milyon liralık alımda 1 milyon liralık indirim nerede, 13,5 milyon liralık indirim nerede? Bu yıl 500 milyon liraya yakın akaryakıt tüketimimiz olduğu düşünülürse, çarpın 13,5 milyonu 5’le. Yıllık 5060 milyon lira, sırf akaryakıt alımından tasarruf sağladı bu belediye. Böyle olunca da işler düzelmeye başladı.”

“Belediyeler arasındaki yetki karmaşasını ortadan kaldırmamız lazım”
İlçe ziyaretlerine dair genel değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, vatandaşların özellikle yol konusunda talep ve şikayette bulunduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi sorumluluklarında olan yolları planlı bir şekilde yaptıklarını kaydeden Başkan Seçer, sorunlu yolların yüzde 90’nının ilçe belediyelerin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, “Gülek, Çamlıyayla, Gözne, Ayvagediği, Soğucak, Bekiralanı, Mara hangi bölgeleri gezdiysem hep aynı sorun. Pazartesi günü Mersin Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında bu konuyu dile getireceğim. Bize ait, sorumluluk alanımızda olan yollarda biz zaten çok sıkı takipteyiz. Büyükşehirle ilgili şu ana kadar yaptığım bütün incelemelerde, bizim ekiplerimizin ‘bu yol bize aittir ya da değildir’ dediği bir hususla karşılaşmadım. Bize aitse zaten ekiplerimiz tarafından yapılıyor ya da programa alınıyor. Ancak ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında olan yerlerde, yoğun bir problemle karşı karşıya kaldık. Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan edindiğim intiba bu. Buna bir çözüm getirmemiz lazım. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi yetki karmaşasını ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü sonuçta vatandaş mağduriyet yaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Kırsalda su sorununu sıfıra indirdik”
Hem geçen yıl alınan tedbirler hem de bu yıl yoğun kar yağışı olmasının, su konusunda rahatlatıcı olduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Zaten su konusunda yapısal sorunları olan bölgelere de gittik. Örneğin Ayvagediği’nde 2020 yılında su sorunu had safhadayken, 2021 yılında ve bu yıl sıfır sorun söz konusu. Geçen yıl yine bu tarihlerde ben Gülek’e geldim, su konusunda inanılmaz bir reaksiyonla karşılaştım burada. Hemen Karasu kaynağını ayağa kaldırdık. Daha önce burada İller Bankası’nın yaptığı bir projede komplikasyonlar oluşmuş ve sistemde yer yer çökmeler yaşanmış. Hepsini yeniden yaptık ve 17 kilometrelik ishale hattını elden geçirdik. 4 terfi merkezini yeniledik. Şimdi bugün Gülek’e geldiğimde, herkes teşekkürlerle karşıladı. Çünkü su sorunu kalmadı. Yine Aspava su projemiz de devam ediyor. Zaten o da bittiği zaman, Gülek’ten Tarsus’a kadar olan bu mıntıkada su konusunda hiçbir sorun kalmayacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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