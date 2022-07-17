Polisi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kafede polisi bacağından yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi'nde bulunan kafede oturan polis memuru E.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi ile tartıştı. Tartışma üzerine polis memuru bacağının 3 yerinden silahla yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.G. (30) ile H.V. (38) adlı şüpheliyi olayda kullanıldığı iddia edilen tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.