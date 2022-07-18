Dağ gezisinde kalp krizi geçirip, öldü

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde dağcılık kulübü üyesi, profesyonel dağ ve doğa bilgini Erdem Karapınar (36), gezide geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erdem Karapınar, Adana'nın Karaisalı ilçesindeki dağ gezisi sırasında rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karapınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karapınar'ın, gezi sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Karapınar'ın ani ölümü, dağcılık ve doğa kulüplerinde büyük üzüntüye neden oldu. Erdem Karapınar'ın, en son doğum gününü, arkadaşlarıyla 3 bin 524 metre yükseklikteki Medetsiz Dağı eteklerinde kutladığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-07-18 11:25:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.