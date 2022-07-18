Su tutmaya başlayan Pamukluk Barajı, dronla görüntülendi



Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sulama ile içme suyu temini amaçlı yapılan ve su tutmaya başlayan Pamukluk Barajı, dronla havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük 4'üncü barajı olacak ve ekonomiye yıllık 500 milyon TL katkı sağlayacak Pamukluk Barajı, su tutmaya başladı. 17 bin kişiye dolaylı istihdam alanı oluşturacak baraj, dronla havadan görüntülendi. Bölgede senede 2 defa ürün almayı sağlayacak Pamuklu Barajı, sera yetiştiriciliği ve tropikal meyvelerin yetişmesine nefes olacak. 180 bin dekar alanı sulayacak barajdan, 130 milyon metreküp içme suyu temin edilebilecek. Ayrıca yıllık 80 gigavatsaat enerji üretecek. Baraj sayesinde Mersin'e içme suyu temini ve enerji faydası da sağlanacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-07-18 11:38:41



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