Mersin'de üzüm şenliği düzenleniyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, Esenli Mahallesi'nde 'üzüm şenliği' düzenleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, on binlerce insanın ziyaret ettiği Karaduvar Balık Festivali ile gündeme gelen Akdeniz ilçesi, bu kez de ilki düzenlenecek 'üzüm şenliği' ile buluşmaya hazırlanıyor. Akdeniz Belediyesi tarafından mahalle halkına kazandırılan ve geçen mayıs ayında açılışı yapılan Esenli Mahalle Meydanı’nda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 24 Temmuz Pazar günü 'üzüm şenliği' organize edilecek.



Akdeniz’in tanıtımına katkı sağlayacak

Saat 16:00’da başlaması planlanan şenlikte, en iyi üzüm yarışması, çocuk aktivite alanları ve çeşitli gösteriler yer alacak. Etkinlik akşam saatlerinde düzenlenecek konser ile sona erecek. Yoğun ilgi ve katılımın beklendiği üzüm şenliğinde, bölge üreticilerinin emeğiyle yetişen üzümler ve bu üzümlerden üretilen çeşitli ürünler, konukların beğenisine sunulacak.



Başkan Gültak’tan şenliğe davet

Akdeniz’in üzüm diyarı Esenli’de, üreticilerle bir araya gelerek onlarla birlikte hasada katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak yaptığı çağrıda, pazar günü Esenli Mahalle Meydanı’nda, Akdeniz’de ilk kez organize edilecek ‘üzüm şenliği’ne tüm Mersinlileri katılmaya davet etti. Akdeniz’in, Tarsus gibi üzüm yetiştiriciliğinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Gültak, Mersinlilere verdiği bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. İlk kez düzenlenecek şenlik sayesinde, Esenli üzümünün iç ve dış pazarda tanıtımına büyük katkı sağlanacağını kaydeden Gültak, böylelikle üreticilerin gelirinin artacağını söyledi.



Bölgede, 13 bin dönüm arazi üzerinde üzüm üretimi var

Esenli Mahalle Muhtarı Feyyaz Görgülü de bölge halkının yüzde 90’ının geçim kaynağının üzüm yetiştiriciliği olduğunu ifade ederek, mahallede 13 bin dönüm gibi çok geniş bir arazide üretim yapıldığını belirtti. Görgülü, “Festivalimize destek veren başta Belediye Başkanımız Gültak’a, müdürlerimize ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah festivalimizin devamı olur, daha güzellerini de yaparız” dedi.

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