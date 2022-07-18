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'Bayrağımız kulaçlarla Kıbrıs'a etkinliği Anamur'dan start aldı Kürşad Tüzmen'in de katıldığı etkinlikte, 8 sporcu yüzerek gidecekleri KKTC'de Türk bayrağını yetkililere teslim edecek

İHA

'Bayrağımız kulaçlarla Kıbrıs'a etkinliği Anamur'dan start aldı Kürşad Tüzmen'in de katıldığı etkinlikte, 8 sporcu yüzerek gidecekleri KKTC'de Türk bayrağını yetkililere teslim edecek

Devlet eski Bakanı Kürşat Tüzmen'in de sporcu olarak katıldığı 'Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a etkinliği, Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen törenle başladı.
İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan ambargoya dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, sabah saatlerinde Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen'in yüzücü olarak Anamur İskelesi'nden suya atlaması ile başladı. Startı veren ilk yüzücü olarak açıklama yapan Tüzmen, etkinliğin amacının, dünyanın KKTC'ye uyguladığı ambargoya dikkat çekmek olduğunu söyledi.
Tüzmen, 46 yıl önce KKTC'ye barış götüren Türkiye'nin, yine KKTC'nin ekonomisine, ticaretine ve siyasi tanınırlığına katkı koymayı amaçladığını vurguladı. Akdeniz'in bir barış denizi olmasını arzuladıklarını kaydeden Tüzmen, hidrokarbon kaynaklarıyla, doğalgaz kaynaklarıyla, petrol kaynaklarıyla herkese hizmet verebilmesini istediklerini söyledi. Bu düşünce ile toplamda 8 kişi ile yüzeceklerini ifade eden Tüzmen, "Sırası gelen herkes birer saat yüzecek ve hava şartlarına göre 30 saatlik yüzme gerçekleşeceğiz. Mesafemiz 90 kilometre ama yön değiştirmeler, akıntılar yüzünden 120 kilometreye kadar yükselebilir" dedi.
Etkinlik nedeniyle Tüzmen’e ve emeği geçenlere teşekkür eden Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "Bakanımız ve sporcularımızın katılımı ile 3 yıldır 'Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs’a etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlik sayesinde hem dünyanın KKTC’ye uyguladığı ambargoya dikkat çekiyoruz hem de ilçemiz Anamur’u ulusal ve uluslararası alanda tanıtmış oluyoruz. Bakanımıza, ekibine ve sporcularımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yüzücüler, Türk bayrağını Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıldönümüne denk gelen 20 Temmuz'da Yavuz Çıkarma Plajındaki KKTC Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edecek. Sporculara parkur boyunca Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik edecek.

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