Dağ gezisinde kalp krizi geçirip, öldü (2)

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Adana'nın Karaisalı ilçesindeki dağ gezisi sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden profesyonel dağ ve doğa bilgini Erdem Karapınar'ın (36) cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Fakılar Mahallesi mezarlığında defnedildi. Tarsus Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak görev yapan Karapınar'ın cenazesine, yakınlarının yanı sıra meslektaşları da katıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN

2022-07-18 15:31:01



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