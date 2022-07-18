Elektrikli bisikletin çarptığı kadına örtüyle gölge yaptılar



Mehmet OKUR/ MERSİN, (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde, yolun karşısına geçerken elektrikli bisikletin çarptığı Fethiye Durna (78), ağır yaralandı. Çevredekiler, yol kenarında yatan Durna'nın sıcaktan etkilenmemesi için sağlık ekipleri gelene kadar örtüyle gölge yaptı.

Kaza, öğle saatlerinde Kapalıpazar mevkisinde meydana geldi. Melik Y. (15), kullandığı elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Fethiye Durna'ya çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yol kenarında yatan yaralı Durna'nın yardımına koşanlar, 35 dereceyi bulan hava sıcaklığından etkilenmemesi için örtüyle gölge yaptı. İhbarla gelen polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Bir süre yerde yatan Fethiye Durna, sağlık görevlilerince ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durna´nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR

2022-07-18 16:03:02



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