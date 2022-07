Mezitliler bir spor kompleksine daha kavuşuyor

Her mahalleye spor sahası yapmak amacıyla harekete geçen Mezitli Belediyesinin Akdeniz Mahallesinde başlattığı spor kompleksi projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Daha önce bataklık şeklinde atıl durumda olan alan ıslah edilerek kazanılan bölgede birkaç ay gibi kısa sürede tamamlanma aşamasına gelinen spor kompleksinde, spor sahaları, idari binalar ve soyunma odaları da ortaya çıkmaya başladı. İçerisinde halı saha, basketbol ve voleybol sahalarının kısa sürede tamamlanması için belediye ekiplerinin çalışmaları ara vermeden devam etti. Mersin’in en hızlı büyüyen bölgelerinden birisi olan Akdeniz Mahallesinde yaşayan tüm vatandaşların spor yapabilmeleri için atıl durumdaki araziyi dev spor kompleksine dönüştürdükleri bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Vatandaşlarımızın spor yapabileceği, spor kulüplerimizin de antrenmanlarını gerçekleştirebilecekleri içerisinde iki sahanın yanında idari binalar ve soyunma odalarının da yer aldığı tam teşekküllü bir tesisi hayata geçirdik. Çalışma arkadaşlarımız da gece gündüz çalışarak birkaç ay gibi çok kısa bir sürede tesisi tamamlama aşamasına getirdi. Verdikleri tüm emekler için teşekkür ederim” dedi.

Mezitli’de her mahalleye benzer spor tesisleri ve kompleksler yapmaya devam ettiklerine vurgu yapan Tarhan, “Her mahallemizde bu spor tesislerimizi yaparak kısa sürede tamamlayacağız. Menderes Mahallesinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde de içerisinde çok sayıda tenis kortunun olduğu bir tesisimiz de yine tamamlanma aşamasına geldi. Her mahallemize talebe göre farklı spor sahaları ve tesisler yaparak her vatandaşımızın spor yapmasını güzel ve kaliteli zaman geçirmesini sağlamak istiyoruz. Mezitli her alanda olduğu gibi spor alanında da adını duyurmaya devam edecektir” diye konuştu.

