Silifke’de çalılık yangını büyümeden söndürüldü

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Mersin’in Silifke ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. Alevler evleri teğet geçerken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesi’nde çalılık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve 1 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Mahalle halkını sokağa döken yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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