Sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalandı

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Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde otomobilinde sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalanan E.Ç (33) tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sahte polis kimlik kartı ve 2 adet üzerinde polis amblemi olan taşıt tanıma kartı, polis yeleği, şapkası ve beresi, 10 tabanca mermisi, 2 biber gazı, cop ve 174 cinsel içerikli hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli sürücü E.Ç, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2022-07-18 19:06:26



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