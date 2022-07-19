Okul bahçesinde sıcaktan bayılan karga, kendine gelince öğrenci kayıt sırasına girdi

Mersin'de sıcaktan baygın düşerek okul bahçesine sığınan karga suyla serinletilince kendine geldi. Görevliler kargaya toparlanması için bir kap su ve ıslanmış ekmek kırıntısı ikram etti. İyice kendine gelen karga okul merdiveninde de kayıt sırasına girince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Erdemli ilçe merkezinde bulunan Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulunun bahçesine inen karga bir süre sonra sıcaktan baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden okul görevlileri bir kaba koydukları suyu kargaya içirip serinletti. Ardından da kargaya ıslanmış ekmek kırıntısı verdiler. İkramlarla serinleyen ve kendine gelen karga, suyla oynamaya çalıştı. Okul bahçesinde kendi haline gezinen karga daha sonra öğrenci kayıt sırasına girdi.



Tıpkı öğrenciymiş gibi karşıladı

Kargayı tıpkı bir öğrenciymiş gibi karşılayan Okul Müdürü Mehmet Taş, "Okula mı başlayacaksın sen, anasınıfına mı geldin sen, birinci sınıfa mı geldin sen, bak arkadaşların birinci sınıf, hangi sınıfı istiyorsun" diyerek kargayı içeri davet etmesiyle ilginç anlar yaşandı.

Hayvan dostu bir okul olduklarını da anımsatarak bilgi veren Taş, "Bir tane minik misafirimiz var. Okula kayıt olmaya geldiğini düşünüyoruz. Sıcaklardan etkilendi zannedersem. Besledik, soğuttuk, suyunu verdik. Artık okulumuzun bir üyesi oldu, kargamız" diye konuştu.



"Sıcaktan böyle oldu"

Karganın sıcaktan etkilendiğini düşündüklerini ifade eden okul görevlisi Fuat Polat ise "Sabah geldiğimizde okulumuzun bahçesindeydi. Karnını doyurdu şimdi de serinletiyoruz. Galiba sıcaktan böyle oldu. Yanımızdan gitmiyor bize alıştı" şeklinde konuştu.

Karga, bir süre daha okulda misafir edilecek.

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